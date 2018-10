¡Volcadas de oro para Argentina!

Con personalidad, carisma, creatividad, virtuosismo e improvisación, el bahiense Fausto Ruesga, se llevó la medalla de oro. El chico argentino desplegó toda su magia en la competencia de volcadas y se consagró en una tremenda definición ante el ruso Nikita Remizov. Ruesga y Remizov sumaron un total de 81 puntos con sus tres volcadas. En el desempate, el argentino se destacó.

"Se me puso la mente en blanco cuando ganamos"



Los jurados, entre ellos el gran entrenador, Sergio Hernández, fallaron en favor de Ruesga, quien terminó festejando con el gran número de público presente en el Parque Urbano. El argentino apeló a sus compañeros y a objetos como los carros en los que se guardan las pelotas y a una camilla. También incorporó a Sofía Acevedo (integrante del equipo de femenino de básquet 3×3 de Argentina) y a un niño del público, a participar de sus volcadas.

Sofía Acevedo ganó la medalla de bronce en la competencia de lanzamientos, al anotar 8 puntos en 48 segundos y 10 centésimas. La medalla de oro quedó en manos de la francesa Mathilde Peyregne, con 9 tantos en 49:4 y la de plata se la llevó la checa Katerina Galickova, con 8 en 43:6.



“Estoy muy contenta. Es fantástico tener una medalla en tus manos, es algo que no se puede describir con palabras. Me caracterizo más por mi tiro que por otra cosa, es lo hago siempre. Así que tanto no me costó”, agregó Acevedo luego de la premiación.