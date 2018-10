Un partido uruguayo lanzó un casting para elegir a sus candidatos a intendentes

Edgardo Novick lanzó un llamativo casting en Uruguay: busca candidatos a intendentes para su agrupación, el Partido de la Gente. Él y su principal asesor, Javier de Haedo, están al frente de la selección y en noviembre ya tendrán a los 19 elegidos.



Pero el camino no acaba de empezar: el casting se abrió a fines de octubre de 2017 y desde entonces cerca de 930 personas abrieron la página web creada para postularse a "intendente de la gente" e ingresaron sus datos. Según detalla El País, durante los últimos ocho meses pasaron por un proceso silencioso de varias etapas que ahora está llegando a su fin.

Novick confirmó el método y reveló que hay departamentos en los que hubo varias decenas de inscriptos: Montevideo, Maldonado y Canelones. Donde la propuesta fue menos exitosa fue en Artigas y en Flores. Allí los candidatos fueron muy pocos, "pero igualmente se pudo captar gente valiosa", asegura el líder del Partido de la Gente. "Quedamos muy conformes", agregó en diálogo con el diario uruguayo.

Según reveló el político, los postulantes tienen un promedio de edad de entre 45 y 50 años, y entre ellos hubo apenas un 15% de mujeres. Hay abogados, arquitectos e ingenieros y uno de los finalistas es un periodista televisivo que durante una entrevista le confesó a Novick en vivo y en directo que él estaba en carrera.





Un 20% de los que se presentaron pertenecen a organizaciones sociales y casi un 10% está vinculado a la gestión del fútbol amateur o el baby fútbol.

Los requisitos no eran muchos, pero sí precisos: se pidió gente que hubiera nacido en el departamento por el cual se presentaba o que viviera allí desde al menos tres años. Deben tener experiencia liderando equipos y al menos cinco años en posiciones que implicaran gestión. Además, deben tener secundaria completa y ser "proactivos", con "gusto por los desafíos", "muy buenas habilidades de relacionamiento interpersonal", capacidad de "liderazgo", "comunicación" y "planificación".

Novick se inspiró en el presidente francés, Emmanuel Macron, para lanzar el casting. Es que al inicio de su gobierno, el francés eligió de esta manera a sus candidatos a diputados.

Aunque reconoce que para el Parlamento se necesitan "bichos políticos", cree que los intendentes deben ser, a su juicio, esencialmente buenos gestores. Según El País, para él, "la militancia de años no es necesaria" porque "de repente viste a alguien durante 20 o 30 años en un comité de base, pero nunca la viste gestionar y después termina haciéndolo mal". Y agrega: "Yo esto lo tomo como que le doy oportunidades a gente que no tuvo, gente de la vida común, de poder postularse. No deja de ser parecido a lo que me pasó a mí, que pedí y me dieron la oportunidad. Es gente que siente que le llegó el momento de ayudar".