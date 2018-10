Murió dirigente del COI que presenciaba los Juegos Olímpicos en Buenos Aires

Patrick Baumann, secretario general de FIBA y miembro del Comité Olímpico Internacional, falleció hoy en Buenos Aires a los 51 años a raíz de un ataque al corazón.

Baumann se encontraba en Buenos Aires en ocasión de la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud y la noticia de la muerte de uno de los grandes directivos del deporte global generó consternación tanto en el COI como en el mundo del baloncesto.



"Es un gran shock que nos golpea y muy duro. Nos es difícil creer esta terrible noticia", señaló el alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional en un comunicado.



"Perdemos a un líder joven y simpático lleno de esperanza que estaba de pie por el futuro del deporte. Nuestros pensamientos están con su esposa, sus hijos y su familia", completó Bach.

Por su parte, Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino e Internacional además de máximo responsable de Buenos Aires 2018 manifestó: "Patrick fue un dirigente deportivo brillante y una gran persona. Tuve el honor que me haya considerado su amigo. Estamos entristecidos por su repentina pérdida".



En memoria del fallecimiento de Baumann, la bandera olímpica se mostrará a media asta tanto en la sede del Comité Olímpico Internacional en Lausana como en Buenos Aires por tres días, y además se realizará un memorial en la Villa Olímpica de la Juventud en la capital argentina.

El dirigente suizo nacido en Basilea era presidente de Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano y miembro del Comité Olímpico Internacional desde 2007, además de presidente de SportAccord y Secretario General de FIBA desde 2002.

Fue uno de los grandes impulsores de la modalidad 3×3 del básquet que fue introducido en el programa olímpico en la edición anterior de los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 y que en Tokio 2020 llegará a su primera edición de mayores.





Asimismo Baumann era el Presidente de la Comisión de Coordinación de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno que se realizarán en Lausana en 2020 y de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

INFORME OFICIAL

El SAME indicó que "siendo las 19:31 hs se produce la muerte del ciudadano suizo Patrick Baumann, quien fue trasladado desde el complejo Urban Park sito en puerto madero calles Juana Manza y Marta Zalotti. La víctima, según testigos, comenzó a sentir dolores alrededor de las 18:30 en el pecho y allí fue donde se dio alerta al SAME", apuntan los detalles del caso.

Si bien en camino hacia el hospital a Baumann se le realizaron maniobras de reanimación, estas no dieron resultado. La autopsia finalizó esta mañana y la causa indicó: congestión y edema pulmonar. Cardiopatía dilatada.