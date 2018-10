Aseguran que Argentina baja su candidatura para el Mundial 2030

Según el diario digital Doble Amarilla, "no habrá un anuncio pero esa idea no corre más. Se va a dejar morir y ya se definió no avanzar en una serie de eventos que se habían planificado"

Por el lado argentino el motivo central para desistir de la organización tiene que ver con la crisis económica. En la proyección, Argentina iba a hospedar la mayoría de los partidos e iba a aportar 8 estadios como sedes, mientras que Paraguay y Uruguay iban a tener 2 cada uno. “En este contexto es imposible pensar en un Estado invirtiendo miles de millones de dólares en estadios y diferente infraestructura fundamental para poder aspirar a organizar una Copa del Mundo”, comentó uno de los empresarios que es parte del Comité Organizador de la candidatura.

Fuentes del Gobierno nacional admitieron que durante las charlas para firmar el acuerdo técnico para acceder a u$s 57.100 millones, desde el organismo de crédito se recomendó olvidarse de cualquier gasto tendiente a organizar megaeventos como el del Mundial 2030 por los próximos 5 años.

Fuente: (derf)