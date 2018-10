Continúa la preocupación: sin noticias de Adriana

Adriana Sofía Escobar, joven peruana de 26 años, se encuentra desaparecida desde el miércoles a la madrugada cuando se subió a un auto de la plataforma Uber. La angustia aumenta a medida que las horas pasan y nadie sabe dónde está ni qué le pasó.

Lo último que se supo de ella es que se iba de la casa de una amiga en Balvanera hasta la suya en San Cristóbal, para lo que se subió a un Uber.

"Vinimos aquí para exigirle al Estado la aparición con vida de nuestra amiga. Adriana no es una chica de desaparecer, fugarse ni tomar decisión repentinas. Estamos muy preocupados", sostuvo Katy Bravo, una de las impulsoras de la marcha que se realizó el viernes a la noche en Plaza Constitución. "Adri se fue de mi casa y fue mi mamá la que pidió el Uber sin imaginar todo esto. Me llama la atención que haya bajado a cinco cuadras del destino de su casa", agregó Bravo.



Familia y amigos de Escobar realizaron una denuncia el miércoles por la tarde en la Comisaría 7ª y personal de la Policía de la Ciudad se encuentra investigando el hecho y analiza las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Adriana mide 1,60 metro, es de contextura delgada, tez blanca y ojos marrones, tiene cabello largo hasta los hombros de color colorado.

"Yo fui a la fiscalía a ver las cámaras y la verdad es que no se entendían nada, las imágenes eran muy borrosas", reveló Tamara Bravo, hermana de Katy, y quien comparte vivienda con Escobar. " Constitución es una zona peligrosa y Adriana no va a bajarse del taxi en Brasil y Salta, que es una esquina muy oscura. Hay contradicciones del chofer de Uber, que dijo una cosa y luego otra. Sospechamos de todo, no creemos en nadie, y no queremos pensar en lo peor", agregó.

Por su parte, José Ibarra, secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis de la Ciudad, responsabilizó a Uber por lo que pueda sucederle a esta chica: "Dios quiera que aparezca sana y salva de manera urgente, y ruego también para que la gente tome conciencia de que subirse a un Uber puede costarle muy caro, mucho más que la tarifa. Es una empresa fantasma con conductores que pueden ser potenciales ladrones, abusadores u homicidas".