Carlín Calvo, internado por una infección urinaria

Carlín Calvo fue trasladado el viernes a la noche al Sanatorio de los Arcos de Palermo a raíz de una infección urinaria. Se encuentra internado en observación, a la espera de los resultados de los estudios que brindarán mayores precisiones sobre su cuadro.



El actor, que sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) en 1999 y otro en 2010, tiene una infección urinaria hace varios días, y el viernes levantó temperatura. Por ese motivo, sus médicos tomaron la decisión de trasladarlo al centro médico. Permanecerá allí, por lo menos, hasta el lunes.

"Los médicos decidieron internarlo para tener un examen más exhaustivo de su cuadro. Hoy también estaba con temperatura. Son cosas típicas de su enfermedad, que se va haciendo progresiva y va avanzando", contó a Teleshow el reconocido peluquero Fabio Cuggini, amigo íntimo de Carlín.

El peluquero forma parte del círculo de amigos más cercanos de Carlín, que lo acompañan en las buenas y en las malas. Javier Faroni, Carna, Diego Pérez, Carlos Olivieri y Ezequiel Corbo, al igual que él, se turnan para ir a visitarlo y estar cerca del querido actor en el centro médico de Palermo. De todas formas, por supuesto, se encuentran a su lado su familia y las enfermeras que lo cuidan.



"Somos un grupo reducido y muy unido. Somos los amigos del campeón y del no campeón; al contrario de muchos otros que han desaparecido. Hay personas que estuvieron en las buenas y en los momentos que más se los requiere, no están. Igual se los respeta en sus pensamientos", dijo Cuggini.





El grupo de amigos se junta cada 15 días a comer, recordar anécdotas y pasar una jornada de risas junto a Carlín. Respecto a cómo lo encontró la última vez que lo vio, Cuggini confesó: "Es un privilegiado de Dios que todavía esté con nosotros después de dos ACV. Es un ser humano y a medida que pasan los años se va deteriorando y van suscitando otras cosas. Por eso estamos muy cerca suyo".

Carlín Calvo, de 65 años, fue un icono de los '90. Querido por todos, el galán de Amigos son los amigos realizó importantes papeles no solo en tele, sino también en radio y cine. Mientras disfrutaba de un gran presente y un futuro aún más prometedor, el actor tuvo sufrió dos ACV, uno en 1999 y otro en el 2010, que lo alejaron de los escenarios.