Murió en un accidente de tránsito el hermano de la actriz Marixa Balli

La tragedia envuelve otra vez a Marixa Balli debido a que su hermano mayor, Luis Alberto Caballi, murió este sábado luego de haber sido atropellado por una moto. El accidente ocurrió en la intersección de Ángel Gallardo y Corrientes, en el barrio porteño de Almagro.

Al parecer, cerca de las 7.30 horas Caballi cruzaba una de las avenidas cuando fue embestido por una motocicleta Honda XR 250 que circulaba a alta velocidad. Fue derivado de inmediato en una ambulancia del SAME al Hospital Durand, gravemente herido por diversos politraumatismos. Pero los médicos poco pudieron hacer, y el hombre —de 60 años— terminó falleciendo en horas del mediodía.

Según fuentes policiales, fue imputado Juan Manuel Castam, de 30 años, quien se encontraba al mando de la motocicleta. El choque le produjo varias fracturas. Por estas horas los peritos registraban las cámaras de seguridad colocadas en ese cruce, buscando determinar cómo sucedió el impacto.

En estos días Marixa Balli volvió a acaparar la notoriedad de los medios a raíz del estreno del filme El Potro, lo mejor del amor, basado en la vida del cantante cuartetero Rodrigo Bueno, quien fuera pareja suya a fines de los 90. El Potro falleció en un accidente en la autopista Buenos Aires — La Plata, en octubre de 2000.



Meses antes de aquella tragedia, Marixa salvó su vida milagrosamente en otro incidente vial. Sucedió el 16 de marzo de ese mismo año en la Ruta 2, a la altura del paraje Samborombón. Y la propia actriz lo recordó durante una reciente visita al programa PH, Podemos hablar, de Andy Kusnetzoff.

"El auto dio 21 vueltas. En ese momento pensé en mis padres. La mente se me puso en blanco y dije: 'Lo que van a sufrir, ¿por qué me tiene que pasar esto?'", relató Balli en el ciclo de Telefe. Al mando del coche estaba su novio de entonces, Mariano Fischer, de 27 años, quien murió en el acto.