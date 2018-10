Hugo Moyano acusó al Gobierno de ordenar la detención de Pablo “para tapar el aumento del gas” y Rogelio Frigerio salió a responderle

Horas después de que se conociera el pedido de detención de Pablo Moyano que realizó el fiscal Sebastián Scalera por la llamada "Causa Independiente", Hugo Moyano salió al cruce del avance judicial y criticó al Gobierno y al presidente Mauricio Macri. "Es para tratar de tapar este retroactivo que piden del pago del gas", lanzó el líder Camionero y avisó que su hijo está en Singapur por un congreso internacional.

"Este es otro de los tantos disparates que se plantean. El señor Scalera está tratando de subir algunos peldaños porque aparentemente le han prometido ascender en su tarea", afirmó Hugo Moyano.

"Lo que ponen como excusa es una comunicación que tiene Pablo con (Alejandro) Petrov, un delegado en una empresa de distribución de gaseosas que hace más de 15 años que trabaja en la actividad y contacto con el gremio siempre ha tenido. Más que nada, está bien claro, es para tratar de tapar este retroactivo que piden del pago del gas. Como le ha salido mal ponen este tipo de excusa para distraer la atención de la gente, que realmente la está pasando mal", afirmó el sindicalista en el programa Sábado Tempranísimo de radio Mitre.

A su vez, advirtió que su hijo está en el exterior. "Pero estamos acostumbrados. En este momento Pablo está en un evento internacional, nosotros pertenecemos a la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) y hace tres meses estaba previsto este viaje y seguramente será incluido en el consejo de administración de la ITF a nivel mundial", dijo Hugo Moyano. Desde el domingo y hasta próximo viernes, Pablo Moyano participará del 44° Congreso Mundial de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF).

Al ser consultado si habló con su hijo tras el pedido de detención, respondió: "Anoche estaba viajando y pude comunicarme. Pero Pablo está tranquilo, sabe que todo esto es un armado que no tiene sentido".



Al igual que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que esta semana publicó en su cuenta de Twitter que el pedido de detención era para tapar lo del gas, Moyano reforzó ese argumento. "¿Alguien tiene alguna duda? Siempre sacan algo como para desviar la atención de la gente frente a los problemas graves económicos que están pasando en el país. No les quepa ninguna duda de que es así y cuando no tratan de atacarnos con Independiente, tratan de atacarnos con el gremio y siempre tienen algún ataque previsto para tapar todo este desastre que está llevando adelante este gobierno. El patrimonio del país lo vamos a perder si siguen llevando adelante esta política", agregó Moyano.



El pedido del fiscal Sebastián Scalera es por el delito de asociación ilícita. Debe ser definido por el juez Luis Silvio Carzoglio, titular del Juzgado de Garantía Nº9 del Polo Judicial de Avellaneda, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. "Los abogados están trabajando y ven que no hay ningún motivo real para hacer ese tipo de acusación. Siempre hay una coincidencia: hemos pedido la reapertura de paritarias y justamente el martes tenemos una reunión con el sector empresario en el Ministerio de Trabajo. Y casualmente sale esto ahora, cuando llevamos adelante alguna acción gremial tratan de frenarnos", agregó el líder camionero.

En este caso, Hugo Moyano y su hijo Pablo fueron imputados en la causa en que se investiga a una asociación ilícita, encabezada por el barrabrava de Independiente Pablo “Bebote” Álvarez, que habría defraudado en millones de pesos al club de Avellaneda. Por esa misma causa, tanto Álvarez como otros barras y el ex dirigente Noray Nakis ya están procesados y varios con prisión preventiva. También fue imputado un director de la empresa Sistemas Integrados S.A. cuyo nombre se desconoce.



Y lanzó una acusación sobre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "¿Ustedes creen que el pavote, el "Bebote", de su imaginación salió la denuncia? Se la hicieron a la denuncia, se la hizo la gente de la Bullrich, todos en el gobierno se la hicieron a la denuncia. Él mismo lo ha dicho a otros tipos que están en cana con él. No sé si atrás está Macri, está el Gobierno, que son todos, la señora Bullrich que hace muchos años que tenemos diferencias".

La respuesta del Gobierno

La respuesta a esa postura llegó este sábado de parte del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que despegó al Presidente de las decisiones judiciales.

"Claramente todavía hay quienes no entienden que somos todos iguales ante la ley, que somos independientes, que la Justicia es independiente y que no hay un Poder Ejecutivo, como en el pasado, que le da órdenes a la justicia según su conveniencia", sostuvo al ser consultado sobre los dichos del gremialista en una entrevista en el programa Sábado tempranísimo, en radio Mitre.