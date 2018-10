Nueva ley de alquileres: garantía, comisión y duración del contrato

Lo anunció durante un acto en la Quinta de Olivos, donde el mandatario enumeró una serie de medidas para la clase media, la más afectada por la devaluación.

Según pudo saber Infobae, la iniciativa –que ya cuenta con media sanción del Senado– incorporará algunos cambios, los que se tratarán en comisión en la Cámara de Diputados el próxima martes.

"Buscamos darles a los inquilinos soluciones concretas a los problemas típicos: lo difícil que es conseguir una garantía, quién se hace cargo de la comisión y con qué criterio se actualiza el alquiler", dijo Macri.





La nueva iniciativa toma como base puntos incluidos en la media sanción, más un proyecto del diputado oficialista Daniel Lipovetzky, y modificaciones que se vienen trabajando en el marco de la Comisión de Legislación General junto a organizaciones de inquilinos y los equipos técnicos del Poder Ejecutivo.

Los 6 cambios destacados que tendrá la nueva ley de alquileres:

1– La iniciativa prevé que se podrán usar garantías bancarias para quienes no tengan una propiedad como respaldo.

2– Establece que el valor del alquiler se podrá actualizar cada seis meses en base al coeficiente de variación salarial (promedio entre salario e inflación).

3– Prevé que la comisión de la inmobiliaria la pague solo el propietario.

4– Establece que el plazo mínimo de contrato se extiende a 3 años.

5– Se ratifica que las expensas extraordinaria son a cargo del propietario no del inquilino.

6– Finalmente se establece que en caso de que no haya acuerdo entre las partes para la renovación del alquiler, el inquilino puede dejar el inmueble dos meses antes de que termine el contrato sin pagar multa.

Finalmente el mandatario les pidió celeridad a los legisladores para su sanción. "Espero que este tema avance pronto en el Congreso", concluyó.





Gervasio Muñoz, titular de la Federación de Inquilinos Nacional, manifestó su satisfacción y a través de él la de casi 8.000.000 de inquilinos en todo el país.

"Estamos muy conformes con la llegada de este día; hace tres años que peleamos para que se sancione esta ley. Es fundamental que el Congreso vote esto para regular al mercado y el precio de los alquileres, que está ahogando a los inquilinos, antes de diciembre", agregó. La urgencia responde a que a fin de año la iniciativa pierde estado parlamentario.

Según estadísticas privadas, hoy en día en la Argentina el precio del alquiler de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires representa el 50% de los ingresos de una familia.

En diálogo con Infobae, Muñoz destacó que los puntos fundamentales de la ley (que el valor del alquiler se actualice en base al coeficiente de variación salarial y la extensión de los contratos a 3 años) fueron tomados del proyecto que presentaron desde la Asociación. "Esto era algo fundamental que estábamos reclamando", enfatizó.

El mercado de los alquileres porteños se mueve con un crecimiento en la demanda y con subas que acompañan los niveles de inflación.

Según el último relevamiento de la plataforma inmobiliaria Zonaprop, en lo que va del 2018 los precios aumentaron 27%, unos puntos por encima de la inflación que acumula 24,3% hasta agosto.

"En general es un muy buen proyecto, con bastante equilibrio, tratando de proteger al sector más débil de la relación, que es el inquilino", destacó Lipovetzky.

Una vez que la Cámara baja apruebe el proyecto con las modificaciones, volverá al Senado para su sanción definitiva, y posterior promulgación en el Boletín Oficial.