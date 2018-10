Persecución y tiroteo frente a la Facultad de Medicina

Una persecución entre policías y un presunto ladrón que arrancó en el barrio de Mataderos terminó con más de 20 disparos dentro de la Plaza Houssay, frente a la Facultad de Medicina de la UBA, en Recoleta.

Según las primeras informaciones confirmadas por fuentes policiales a Infobae, todo comenzó con un robo de un Audi A3 cerca de las 20 en Mataderos. El coche tenía una alarma de rastreo y fue detectado por un móvil de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad en el cruce de las calles Lavalle y Azcuénaga.

En ese momento se inició la persecución. "La huida se cortó en Medicina", confirmaron las fuentes. Pero antes, el sospechoso manejó de contramano por Azcuénaga hasta que llegó a la avenida Córdoba. En el cruce con Uriburu fue detenido por varios móviles policiales.

En el Audi iba una sola persona, aun no identificada, que resultó herida y fue detenida. Además, se le secuestró una pistola 9 milímetros.



"Estábamos tomando una cerveza un poco antes de las 20.15 y empezó a entrar mucha gente al bar, frente a Medicina. Nos tiraron al piso, a mí me agarró un policía de la cabeza y me tiró al suelo, tiraron los vasos también. Y veo pasar un Audi gris y camionetas de policías. Fue un enfrentamiento porque la Policía tiraba tiros mientras estábamos en el piso. Fue un miedo bárbaro", contó Magdalena a Infobae.

Noticia en desarrollo