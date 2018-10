La Corte Suprema habilitó la realización de un nuevo juicio contra Amado Boudou

Amado Boudou, que está preso desde hace un mes por la condena por la causa Ciccone, podrá ser juzgado en un nuevo juicio oral luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la realización de un nuevo proceso en su contra por los papeles truchos de un auto de su propiedad. En el primero, Boudou había sido sobreseído.

Ese caso se sumará a otra causa que pesa sobre sus hombros por la adquisición de una veintena de autos cuando era ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner.

En un fallo al que accedió Infobae, la Corte Suprema desestimó un recurso de queja presentado por una de las acusadas en el caso y dejó así firme la convocatoria a hacer un segundo juicio contra Boudou.

La causa se inició a fines de 2009 por una denuncia de la titular del Registro de la Propiedad Automotor Seccional 2 María Gabriela Taboada Piñero, que también terminó en el banquillo. Previamente, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad de Automotor (DNRPA) había hecho una auditoría en 2004 y detectó irregularidades en la transferencia del automóvil de Amado Boudou.



El expediente investiga la presunta adulteración de documentos en la transferencia, en 2003, de un auto Honda CRX. Boudou había comprado ese vehículo en 1993 en Mar del Plata, antes de ser funcionario.

Para la Fiscalía, el también ex ministro de Economía falsificó el formulario 04, donde registró una dirección falsa, el 08 con las firmas originales y el 012 al no anotar ahí el cambio de motor que hizo entre 1994 y 1995.

El 4 de agosto de 2017, el Tribunal Oral Federal 1 sobreseyó por prescripción a Boudou; su ex pareja, Agustina Seguín, y el gestor Andrés Alberto Soto, mientras que se dispuso la absolución de Taboada por entender que no se acreditaron los delitos en su contra. La absolución también alcanzó al gestor Rodolfo Basiniani, porque para él la fiscalía había desistido de la acusación.





Tras el fallo del Tribunal Oral, la entonces fiscal de juicio Stella Maris Scandura apeló las absoluciones. Y el 8 de noviembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el resultado del juicio y ordenó un nuevo debate oral y público por insertar datos truchos en la compra de un vehículo en 1993.

Esa decisión fue ahora ratificada por la Corte Suprema, a raíz de un planteo de Agustina Seguín. "Se desestima la queja en tanto no se dirige a una sentencia definitiva o equiparable a tal", dijeron los jueces Carlos Rosenkratz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

De esta forma, el máximo tribunal dejó firme el juicio oral contra Boudou y el resto de los implicados. El juicio se unificará con el caso de la compra de tres Passat, tres Vento y 13 Bora -todos ellos modelos de la marca VolksWagen- por un total de $2,1 millones, en una licitación que, para el juez Sergio Torres, fue direccionada para que resultara adjudicada la concesionaria Guidi.