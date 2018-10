Hebe de Bonafini felicitó a los que escracharon a Vidal

A pesar de que las imágenes se conocieron durante las últimas horas, el miércoles, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue escrachada, por un grupo de sindicalistas y militantes, en la ciudad de Chascomús. Ante estos hechos, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, felicitó a los agresores y aseguró que "eso es lo que hay que hacer", al tiempo que instó a que los referentes de Cambiemos "no puedan salir a la calle".



Escracharon a Vidal en Chascomús



Sin acuerdo, docentes bonaerenses se niegan a dejar el Ministerio de Economía y piden hablar con Vidal

Al finalizar la tradicional ronda de los jueves, la titular de Madres de Plaza de Mayo, durante su discurso, se refirió a la agresión que padeció la gobernadora bonaerense cuando abandonaba una escuela en Chascomús, donde realizó un acto oficial y resaltó: “Vidal se tuvo que escapar por la puerta de atrás. Fue a inaugurar una cosa y parece que algunos compañeros que son más vivos que ella se habían preparado para hacerle una buena batahola".



"No terminó el acto, no terminó de hablar, se asustó y la sacaron por una puerta de atrás y en contramano porque los compañeros la corrieron”, afirmó Bonafini y resaltó que "eso es lo que hay que hacer". Incluso, resaltó que hay que "perseguir" a los referentes de Cambiemos para "que no puedan salir a la calle como salimos nosotros, que no puedan salir a la calle como hace Cristina".

Vale recordar que, el miércoles, la agenda de Vidal comenzó con una reunión de Gabinete en el partido de Las Flores, posteriormente se dirigió hacia Ranchos y culminó con su presencia en el ensayo de la Orquesta Escuela de Chascomús. Sin embargo, al finalizar esta actividad oficial, un grupo de personas del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), que lidera Roberto Baradel y de Unidad Ciudadana (UC), que encabeza Cristina Kirchner, junto a representantes de Cicop (médicos bonaerenses) se acercaron a la gobernadora para escracharla y reclamarle por el avance en las paritarias de cada sector, según explicaron desde la administración de Vidal.



Desde la gestión bonaerense intentaron bajarle el tono a los hechos, aunque trascendió que fueron identificados algunos de los responsables del incidente, gracias a los diferentes videos que se conocieron mediante redes sociales, donde se los muestra como golpearon con patadas y trompadas el auto en el que se trasladaba Vidal, mientras se sucedían los insultos.

Asimismo, desde la gobernación destacaron que estos hechos ocurrieron mientras la titular provincial se encontraba dentro de la institución educativa y lo relacionaron con un hecho político vinculado a la negociación que se desarrolló hoy en el Ministerio de Economía, y que aún permanece ocupado con integrantes del Frente Gremial Docente a la espera de una respuesta de la gobernadora a la contrapropuesta realizada por los sindicatos