Bullrich se cruzó con la diputada Macha por las gestiones de Sabbatella y Tagliaferro

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo en el Congreso un fuerte cruce con la diputada kirchnerista Mónica Macha, por la gestión del intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, y su antecesor, Martín Sabbatella, pareja de la diputada. La diputada había cuestionado la gestión del actual intendente de Cambiemos y ex esposo de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en comparación con la de Sabbatella, en relación al barrio Carlos Gardel.

"Usted me lo acusa a Tagliaferro de ser ex marido de Vidal y usted está casada con Sabbatella, entonces tenga un mismo criterio", le soltó Bullrich que, luego de que la diputada le respondiera que no está casada con el ex intendente, agregó con ironía: "Ah, no está casada, entonces es distinto".



Tras afirmar que "la realidad es que acá había una mirada de dejar que se haga cualquier cosa", la ministra aseguró: "El barrio Carlos Gardel era un verdadero desastre. Había un lugar donde dejaban todos los autos robados, iban ahí todos los secuestros. Nosotros entramos y sacamos los desarmaderos. Pregúntele ahora a la gente cómo vive, hay cero homicidio en 2018".

"Ustedes gobernaron de determinada manera y nosotros de otra y creemos que nuestros resultados son buenos. Usted está negando lo que nosotros hicimos", agregó Bullrich, que ayer fue hasta el Congreso a presentar un informe de seguridad, tal como antes habían hecho lo propio otros funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.



En tanto, la ministra de Seguridad destacó en el Congreso que bajo su gestión hay una "reducción de homicidios" que ubica a la Argentina como segundo país de la región con la menor tasa de ese delito y puso de relieve los resultados de la "lucha contra el narcotráfico". "Teníamos 6,6 (cada 100 mil habitantes) cuando llegamos, ahora estamos en segundo lugar con 5,17, después de Chile. Somos el país que más bajó los homicidios en América Latina", dijo.