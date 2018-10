El asesor del diputado Contigiani había truchado la credencial

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/16204/denuncian-al-diputado-contigiani-por-ocupar-un-estacionamiento-para-discapacitad

El asesor del diputado nacional Luis Contigiani que estacionó su vehículo en un sitio reservado para discapacitados y rompió sin inmutarse la multa que le hicieron, habría truchado la credencial de la Cámara de Diputados con la que circulaba.

Así lo aseguraron desde el círculo íntimo de Contigiani, que prometió tomar medidas tras el accionar de su asesor, aunque al cierre de esta edición seguía formando parte de su equipo.



El escándalo en el que quedó involucrado el diputado del Frente Progresista se desencadenó el miércoles, cerca de las 18, cuando una Renault Duster de color gris estacionó en Oroño 131 sin respetar los carteles que indicaban que ese espacio está reservado para discapacitados. Minutos después llegó quien utiliza ese lugar, Mercedes Mendoza, que a diario moviliza a su hijo Martín, quien padece parálisis cerebral.

En el tablero de la Duster había una identificación de la Cámara de Diputados de la Nación a nombre de Luis Contigiani.

Ocurrido el hecho, desde el entorno del diputado aseguraron que se trataba del vehículo de un asesor del legislador y no del diputado, quien se comunicó telefónicamente con la madre de Martín para pedirle disculpas.

Si bien Mendoza agradeció la disculpas de Contigiani, en La Ocho dijo que esperaba que su asesor también hiciera lo mismo tras los trastornos que le ocasionó al ocuparle el espacio asignado por la Municipalidad para su vehículo.

Después de que el sitio web de La Capital publicara la noticia, Contigiani reaccionó a través de su cuenta en Twitter.

"Jamás actuaría de esta forma. Saben muy bien los que me conocen. El responsable es un colaborador, quien hizo un uso indebido y sin consultarme de ese permiso. Voy a tomar medidas. Me hago responsable. Pero no fui yo, ni mi auto, el que realizó esa injusticia", escribió el legislador.

Ayer, desde su entorno admitieron que el asesor había truchado la credencial del diputado y la utilizaba en su auto sin que Contigiani estuviera al tanto.

Infractor crónico

Algo es seguro. El asesor del legislador que utiliza la credencial trucha de la Cámara de Diputados de la Nación para violar las normas parece ser un hombre adepto a cometer infracciones. Así lo demuestra el registro del sitio web de la Municipalidad, donde consta que la Renault Duster que conduce tiene al menos una decena de multas de tránsito.

El ránking lo encabezan las violaciones a las disposiciones referentes al estacionamiento medido. También fue multado por conducir hablando por teléfono celular, no acatar indicaciones de un agente de Tránsito, estacionar sobre mano no permitida y no utilizar el cinturón de seguridad.