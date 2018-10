"Si esto sigue así, me voy de la UCR"

El dirigente radical analizó la relación del partido centenario con el oficialismo y se diferenció de la política económica llevada a cabo por Mauricio Macri. “Yo soy de centroizquierda. Tendría que ser un esquizofrénico para militar en un partido de centroderecha. Les digo a los radicales: defiendan las ideas del partido. Hay decisiones alejadas de la UCR. Le atribuyó al PRO las mejores intenciones pero la UCR debe decir cuando no comparta ciertas decisiones, como pasó con las tarifas” expresó.



Si bien no confirmó una ruptura con la coalición de gobierno, lamentó la tarea de muchos dirigentes a la hora de aportar gobernabilidad: “Muchos radicales han acompañado decisiones alejadas de la UCR. Acatamos en su momento la decisión de ir a un acuerdo electoral pero dijimos algo importante: si no nos toca ganar las PASO, vamos a evitar que se cometan los errores y no vamos a acompañar malas decisiones. Pero no hicimos nada de eso”.



Específicamente, Ricardo Alfonsín criticó el silencio guardado ante decisiones polémicas tomadas por el Ejecutivo: “Contribuimos a que Cambiemos ganara pero los radicales luego se callaron la boca. Es muy grave. Por ejemplo, se callaron cuando se avalaron designaciones de jueces de la Corte por decreto”, recordó.

Sin embargo, más allá de las relaciones políticas, el ex diputado nacional manifestó su principal preocupación: “Lo que más preocupa es la situación política y social”.



Finalmente, Alfonsín dijo que espera que haya un candidato radical para las elecciones presidenciales del próximo año pero antes que “haya acuerdo”. En ese sentido, mencionó el trabajo con dirigentes y confesó reuniones con numerosos referentes: “Estuve con Felipe (Solá), con Juan Manuel Urtubey en Salta, con dirigentes radicales y peronistas, con gente del socialismo, con Margarita Stolbizer y Miguel Lifchitz, con intelectuales, empresarios. Creo que es necesario lograr consensos”.

Esta semana, José Luis Gioja -Presidente del Partido Justicialista- había invitado a Ricardo Alfonsín a formar una coalición opositora que esté integrada por peronistas y radicales.