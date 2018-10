Cinco detenidos en una serie de allanamientos por los ataques a funcionarios judiciales

Cinco detenidos y tres armas de fuego, celulares, dinero y un auto secuestrados fue el saldo de la serie de doce allanamientos que se llevaron a cabo hoy en varios puntos de la ciudad, en el marco de la investigación que se lleva adelante por los ataques intimidatorios que sufrieron funcionarios judiciales vinculados con la causa de Los Monos.

En la mañana de hoy efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía provincial llevó adelante un amplio operativo en la zona sur de la ciudad en busca de los responsables de la serie de balaceras que tuvieron como blanco domicilios de jueces, fiscales, policías y familiares de miembros de la Justicia que tomaron parte de la investigación y condena de los integrantes del clan Cantero.





Los procedimientos fueron ordenados por el Equipo de Gravedad Institucional de la Fiscalía Regional de Rosario, a cargo de los fiscales Miguel Moreno y Matías Edery. Como resultado de los allanamientos se detuvo a cuatro hombres y una mujer de entre 19 y 49 años y se incautaron tres armas de fuego, celulares, dinero en efectivo, un auto y otros elementos de prueba que pueden resultar vitales para esclarecer el caso.

"A nosotros no nos van a amedrentar, vamos a seguir avanzando contra los que se creyeron dueños de la vida de los santafesinos", aseguró Pul

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó el esfuerzo de los fiscales por echar luz sobre los ataques que tuvieron como destino también la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA). "A las mafias no les tenemos que tener miedo, les tenemos que redoblar la apuesta -señaló-. Bajo ningún concepto tenemos que retroceder a las políticas públicas de seguridad y a las decisiones políticas que vamos tomando".



Pullaro puso de relieve el trabajo coordinado que están llevando adelante la Justicia y las fuerzas de seguridad para poner fin a las intimidaciones a la Justicia y ratificó que ése será el rumbo de su gestión. "Seguimos avanzando en la lucha contra el crimen organizado. A nosotros no nos van a amedrentar, vamos a seguir avanzando contra los que se creyeron dueños de la vida de los santafesinos", enfatizó el titular de la cartera de Seguridad.



Los 12 allanamientos que realizó la TOE durante la mañana de este jueves tuvieron lugar en Río Atuel al 4000, 24 de Septiembre al 100, Pte. Quintana al 500, dos de ellos en Pte. Quintana al 100 Bis,Chancay al 4300, Pje. Venecia al 4000, Gutemberg al 2200, Dr. Riva al 4300, Virasoro al 3700, Iriondo al 3100 y Pje. 2 al 2000.

Como resultado se produjo el arresto de cuatro hombres de 19, 28, 46 y 49 años y una joven de 22 y el secuestro de un revólver calibre 22, un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12/70, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo, cámaras de fotos, notebooks, alhajas de oro, un Chevrolet Cruze y documentación de interés para la causa.



Según informaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación, los arrestados serán imputados por "Abuso de Armas y Amenazas Calificadas" en la causa que investiga balaceras a viviendas de magistrados, el ataque al Nuevo Centro de Justicia Penal y al Ministerio Público de la Acusación.