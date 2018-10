La UIF puso en la mira a los Moyano por una cuenta en el exterior con 30 millones de dólares

Están en el Bedura Bank del Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal. Pero los Moyano le ocultaron la existencia de esas cuentas a los socios e hinchas del club.

Según pudo saber Infobae, las cuentas en Liechtenstein son operadas por Hugo Moyano (presidente de Independiente), Héctor Maldonado (secretario del club) y Liliana Toribio (tesorera). Por esta cuenta habrían pasado -desde su apertura en diciembre de 2012-, los 30 millones de dólares. Los movimientos coincidirían con las millonarias ventas del club entre las que se destacan las de Ezequiel Barco, Emiliano Rigoni y Nicolás Tagliafico por un total de más de 25 millones de dólares.

Hace poco, se transfirieron desde la cuenta del Bedura Bank a la cuenta "Bapro Mandatos y Negocios S.A. (del Banco Bapro de Uruguay) 2,9 millones de dólares. Según surge del expediente, se trata de la cancelación de una deuda de Independiente con la empresa del BAPRO. También figura que el club transfirió desde la cuenta en el exterior 2,75 millones de dólares a la cuenta del fideicomiso Arístides en el Banco Credicoop. Ese fideicomiso financiero es utilizado por Independiente desde que Javier Cantero llegó a la presidencia del club.

A los investigadores les llamó la atención que los dirigentes continúen utilizando el fideicomiso pese ha que Pablo Moyano declaró en varias oportunidades que el club ya logró ordenar sus finanzas. Creen que lo mantienen porque de ese modo pueden mantener un manejo poco transparente de las finanzas del club.





De acuerdo al informe de la UIF, desde el mencionado fideicomiso se realizaron transferencias a empresas de la familia Moyano, como Dixey y Aconra, que desde que el líder camionero llegó al club comenzaron a ser contratadas por la institución de Avellaneda.

Moyano se defendió diciendo que no fue él quien abrió la cuenta en el exterior, sino que continuó utilizándola como hacía Cantero, presidente anterior.

También declaró que la cuenta bancaria en el paraíso fiscal se encuentra "debidamente declarada ante la AFIP". Sin embargo, las personas jurídicas no efectúan una declaración jurada sobre sus cuentas bancarias. Deben informarlas en sus balances, cosa que la dirigencia de Independiente nunca hizo.

La UIF subrayó que "la cuenta en el exterior no se encuentra declarada en los balances de Independiente a la AFIP". Y el reporte agrega que "el dinero de la venta de jugadores se depositaba en una cuenta en el exterior del país y que luego regresaba a una mesa financiera en la que estaban involucrados Pablo Moyano y un ex vicepresidente de Independiente".



En abril, el empresario gastronómico Fabio Fernández, ex tesorero del club, sufrió un allanamiento a raíz de los vínculos que tendría con diversas cuevas financieras que operan en la ciudad de Buenos Aires.

La apertura de una cuenta en un paraíso fiscal suelte tener como fin generar confusión sobre la situación patrimonial. En el caso de Independiente hay un dato que es clave: se encuentra atravesando un concurso de

acreedores desde 2005.





Así, al ocultar los movimientos de fondos, generó un perjuicio a sus acreedores al ocultar las verdaderas disponibilidades del club. También le generó un daño a los socios, que no pueden conocer cuánta plata entra y sale del club.

Independiente, donde prácticamente los Moyano no tienen oposición, parece un escenario ideal para manejar las finanzas a discreción y sin rendir cuentas