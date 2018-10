Javier Iguacel: "Creímos que el impacto del aumento de tarifas en la sociedad iba a ser menor"

El secretario de Energía, Javier Iguacel, admitió este miércoles que el Gobierno evaluó que el impacto en el aumento de tarifas de gas que se había dispuesto por la devaluación "iba a ser menor de lo que fue" en la sociedad y aclaró que la solución que propondrá ahora el Poder Ejecutivo a las empresas es que el Tesoro Nacional absorba todo el incremento a partir de octubre del año que viene por medio de un programa en cuotas.

"Entendimos y escuchamos a la sociedad. Creímos que el impacto del anuncio de aumentos iba a ser menor al que fue y ante ello decidimos hablar con los legisladores para arribar a una solución que sea respetar los contratos pero a la vez cuidar al usuario", dijo Iguacel en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

De esta manera, el secretario de Energía adelantó que el Gobierno modificará el marco regulatorio de las empresas energéticas para que el impacto de le devaluación no se recargue en el futuro en los usuarios.

Así, se concretó esta marcha atrás en el aumento de gas anunciado y establecerá un programa de pago en al menos 30 cuotas para que el tesoro Nacional y no los usuarios de manera directa paguen a las empresas el costo de producción de gas por el impacto de la devaluación que tuvo el peso en los últimos meses.



Iguacel aclaró también que "nunca" evaluó dar un paso al costado tras esta marcha atrás que tuvo que dar el Gobierno en la resolución que había sacado la secretaría de Energía y añadió que "el Presidente no sólo no me pidió la renuncia sino que dijo que sigamos trabajando para adelante".

El secretario de Energía dijo que el Gobierno tuvo que tomar esta medida por la presión de la sociedad y el reclamo de la oposición en el Congreso. Sin embargo, la medida parece no convencer del todo al Presidente que se oponía a volver al sistema de subsidios que tanto criticó al kirchnerismo.

"Es algo de lo que venimos saliendo. Recuerden que los subsidios al sector energético en el kirchnerismo fueron de más de 100.000 millones de dolares. Tenemos que ir saliendo de a poco", dijo Iguacel al explicar que ahora el incremento por la devaluación en las empresas lo va a absorber el Tesoro Nacional.

También el funcionario dijo que "como gobierno creímos que el pago de los usuarios y de las empresas era una solución factible pero -añadió- siempre estamos dispuestos a escuchar y corregir".

Al señalar que este año la Argentina tiene una restricción presupuestaria, Iguacel adelantó que plantearán a las empresas el pago dentro de un año para "respetar los contratos vigentes y mantener las inversiones".