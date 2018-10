Desatado, Dalbón defendió a Julio De Vido y habló de “venganza” por Once

El abogado de Cristina Kirchner opinó por Twitter sobre el fallo que condenó a Julio De Vido por la tragedia de Once y no se guardó nada.

El Tribunal Oral Federal 4 condenó al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, a la pena de 5 años y 8 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al encontrarlo responsable "partícipe" del delito de administración fraudulenta agravada tras la Tragedia de Once que dejó un saldo de 52 muertos y más de 700 heridos.



Sin embargo, el conocido letrado Gregorio Dalbón salió en su defensa a través de las redes sociales. “Nadie contará que @JulioDeVido ha sido absuelto por el TOF 4 de estrago en #ONCE. Lo condenaron por partícipe en la Administración Fraudulenta. Y no está firme... Entendiste? El choque- fue por culpa de Córdoba- ya no hay duda alguna. Hay Inocentes presos. 20 Inocentes presos” fue el primer tuit publicado.



Es que además de la condena ordenada contra el ex ministro, el tribunal -en el mismo fallo- lo absolvió por otro delito por el que había sido imputado durante el juicio: estrago culposo seguido de muerte. Finalmente, por este hecho fue hallado penalmente responsable Marcos Córdoba, el motorman del tren. “Si @JulioDeVido no es culpable de estrago, es normal y lógico, el culpable es Córdoba, me cansé de probarlo. Hay prisiones injustas por el estrago, de muchos inocentes que hoy están presos. Desde ya injustamente, por desidia del clamor popular, y por el concurso real. #JUSTICIA” tuiteó seguidamente Dalbón.

El fallo condenatorio de Julio De Vido no dejó conforme al polémico abogado, quien habló de “venganza”, más que de justicia. En su última publicación en la red social Twitter, expresó: “Misión cumplida. #Justicia No #Venganza. Gracias @CassolaVirginia por sostenerme cuando nadie creía en la verdad. #FueCórdoba y deben salir en libertad los condenados por estrago. Lo de la administración fraudulenta que se siga investigando. El tren lo chocó Marcos Córdoba. #Fin”.



Gregorio Dalbón fue abogado querellante durante la instrucción de la causa sobre la tragedia de Once, en representación de un grupo de familias damnificadas. Durante su actuación, fue apercibido, multado y expulsado de las audiencias orales por “exhibir un obrar permanente que atentó contra el normal desarrollo del debate”, según se especificó en el fallo.