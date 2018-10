Ballotage en Brasil: una encuesta de Datafolha da como vencedor a Jair Bolsonaro con el 58% de los votos

La consultora Datafolha divulgó este miércoles el resultado de su primera encuesta sobre la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil. El sondeo fue realizado este 10 de octubre y tiene un margen de error de 2 puntos.



Según la consulta popular, el diputado y ex militar Jair Bolsonaro ganaría con el 58% de los votos validos el próximo 28 de octubre frente a Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), quien llegaría al 42%.

Del total en las urnas, los votos en blanco y nulos serían el 8%. Y los indecisos abarcan un 6% de la encuesta, de acuerdo con Datafolha. Es decir que los resultados definitivos del sondeo quedaron en 49% para Bolsonaro y 36% para Haddad.





El partido de Ciro Gomes, tercero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, decidió el miércoles dar un "apoyo crítico" en el ballotage a Fernando Haddad "para evitar la victoria de las fuerzas más reaccionarias y atrasadas de Brasil y el derrocamiento de la democracia", según indicó en un comunicado.

Gomes no participará en actos de campaña y el Partido Democrático Trabalhista (PDT) no presentó ninguna condición par dar su apoyo ni busca cargos en un eventual gobierno de Haddad, dijo a la prensa el presidente del PDT, Carlos Lupi.

"No haremos ninguna reivindicación. Por eso decimos que es un voto crítico. Es un voto sin participación en campaña. No queremos, ya está clara nuestra posición", agregó.

Poco después, Kátia Abreu, que compitió en fórmula como vicepresidenta de Gomes, pidió la renuncia de Haddad en Twitter en beneficio de Gomes, que en los sondeos previos a la primera vuelta era el único que conseguía vencer a Bolsonaro.

"¿Será que el PT y Haddad no van a percibir que están profundizando la división de los brasileños? Sólo Ciro puede vencer el fascismo y salvar la democracia en Brasil. Haddad renuncia y muestra que Brasil es más importante que el poder", tuiteó quien también fuese ministra de la presidenta Dilma Rousseff (2001-2016).

Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), obtuvo en la primera vuelta del domingo pasado un 46,03% de los votos, seguido de Haddad, con 29,28% y de Gomes, con un 12,47%.



Con información de AFP