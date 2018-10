Denuncian al diputado Contigiani por ocupar un estacionamiento para discapacitado

El diputado nacional por Santa Fe Luis Contigiani habría estacionado su auto en un sitio exclusivo para discapacitados y al detectar que le habían realizado la multa, la rompió, la tiró al piso y se retiró del lugar sin inmutarse. Así lo denunció la madre de un nene de 12 años que padece parálisis cerebral y que tiene asignado ese sitio por la Municipalidad para poder descender a su hijo en el frente de su domicilio, ya que el mismo se desplaza en silla de ruedas. Aunque desde la oficina del funcionario aclararon que el auto es de un colaborador, y que no saben por qué utiliza esa credencial.

Todo se desencadenó esta tarde, cuando Mercedes Mendoza llegó con su vehículo a su casa, en bulevar Oroño 131, y se encontró con que en el lugar asignado, y debidamente demarcado como exclusivo para discapacitados, estaba estacionado un Renault Duster de color gris.



"Siempre me pasa lo mismo. Si bien están los discos que dicen estacionamiento reservado para discapacitado, y hasta tienen inscrita la patente de mi auto, nadie los respeta", aseguró Mercedes.

La mujer, que adoptó a Martín a muy poco de haber nacido "ya que lo entregaron en adopción por su discapacidad", no tiene pareja y se hace cargo sola de los tratamientos del nene.

"Me dio mucha bronca, así que busqué al agente de Estacionamiento Medido y le dije que le hiciera la multa", relató. Pero la sorpresa de la mujer fue mayor aún cuando vio que en el tablero de la Duster había una identificación de libre estacionamiento a nombre del diputado nacional Contigiani.

"Cuando el empleado del Estacionamiento Medido vio esa identificación, me dijo que tenía que consultar qué hacía. Llamó y le dijeron que le hiciera la multa igual, mientras tanto yo ya había llamado a la grúa", relató indignada Mendoza.

La grúa llegó pero no pudo retirar el vehículo porque, al parecer, se lo impidió el freno de mano. "Mientras tanto tuve que dejar el auto muy lejos, armar la silla de ruedas y venir con mi hijo hasta mi domicilio. Todo, mientras ese auto seguía en el lugar que tengo reservado", señaló.

Las sorpresas continuaron cuando la mujer pudo ver desde su departamento como una persona "se acercó al vehículo, sacó las multas, las rompió, las tiró al piso y se fue como si nada".