Polémica en Villada por una mujer que abrió un bar

“Tenía este salón disponible, y en este momento no tengo trabajo y el pueblo no ofrece muchas oportunidades de trabajo, por eso, lo único que se me ocurrió fue poner un bar para escuchar música, hacer karaoke y hacer cumpleaños”, precisó Daniela Carlucci.

“Voy a la Comuna a pedir la habilitación y me dicen que puedo poner música hasta las 20 horas; y que hay una ordenanza que dice que a 150 metros de la iglesia, las escuelas, el SAMCO, la sala velatoria y demás instituciones, – que a juicio de la comuna -, está imposibilitado poder instalarse este tipo de negocios”, contó la mujer de Villada.

La vecina aseguró que en reiteradas oportunidades fue a hablar con la máxima autoridad del pueblo, quien según sus dichos, le contesta que “la ordenanza está vigente y que tiene que hablar con los abogados”.

“Me tiene las vueltas. Yo abrí igual porque hay algo que ellos no entienden que es la necesidad de trabajar. Yo estoy sola con mis tres chicos y tengo necesidad de trabajar. No fui a pedir trabajo a la Comuna, fui a pedir un permiso para que me dejen trabajar y así me tienen a las vueltas. El otro día fui a la reunión donde me manifestaron que no van a dar marcha atrás porque la ordenanza está vigente. No pueden hacer una ordenanza con parámetros de ciudad, no tengo vecinos linderos al salón, enfrente está la sala velatoria, y me comprometí a cerrar en caso de que haya un velorio”, cerró Daniela Carlucci.