Ricardo Gareca habló tras la escalofriante revelación del ex sicario de Pablo Escobar

El martes "Popeye", ex sicario de Pablo Escobar, reveló que Ricardo Gareca había estado en la mira del ex líder del cartel de Medellín, debido a que en aquel entonces el argentino defendía como jugador los colores del América de Cali. Ahora, el entrenador de la selección de Perú se refirió a las declaraciones.

En la previa del partido entre la selección de Perú y el combinado de Chile que se disputará el viernes en Estados Unidos, el director técnico del conjunto sudamericano se refirió a los dichos de Jhon Jairo Velásquez Vásquez.

"Son cosas que la verdad no tengo respuesta porque si yo tengo que hablar de Colombia… he pasado años sensacionales en mi vida y esas son cosas que salen después de 25 años y yo no tenía ninguna clase de conocimiento y no tengo ninguna clase de conocimiento", explicó.





Ricardo Gareca y Pablo Escobar



Gareca jugó en el América de Cali entre 1985 y 1989, etapa en la que marcó 57 goles en 118 partidos y ganó dos títulos de Primera División (85 y 86). Luego, en 2005, estuvo una temporada al frente del equipo como entrenador. Incluso, tras el final del Mundial de Rusia 2018 había sido nombrado como posible candidato de la selección de Colombia en reemplazo de su compatriota José Néstor Pekerman.

Popeye había confesado al diario El Popular, de Perú: "Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar; sin embargo, no llegaron a él. El amor por el fútbol del Patrón salvó a Ricardo Gareca, pues a él y a los otros jugadores de América de Cali se les contempló colocarles un carro bomba, ya que el Cártel de Cali le colocó un carro bomba a la familia de Pablo".