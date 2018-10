El venezolano de 18 años que emocionó hasta las lágrimas al jurado de "La Voz Argentina"

La historia de vida un joven de 18 años oriundo de Venezuela emocionó el martes por la noche al jurado de La Voz Argentina, que está integrado por Tini Stoessel, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Axel.

Irvin Díaz Escobar interpretó "Cuando era tu hombre", la versión española del tema de Bruno Mars, y logró por primera vez en la noche que los cuatro artistas se dieran vuelta para ver su performance.

"Hace siete meses que vivo en la Argentina. Vine por una mayor calidad, pero siempre me ha gustado cantar y hace dos años comencé y me ha ido muy bien porque he aprendido mucho. Soy un cantante versátil, porque me gustan las baladas", contó el joven.



"Vine solo. No es fácil abandonar tu tierra y tu familia. Necesitaba una mejor calidad de vida y aquí estoy, dándole la cara a la vida. Aquí vivo con compañeros de departamento venezolanos", agregó sobre la situación que se vive en su país.







Irvin Díaz Escobar fue elegido por los cuatro jurados de “La Voz Argentina”

Ricardo Montaner -que nació en Argentina pero se crió en Venezuela- fue que el más se emocionó al escuchar la historia de Irvin, quien, además, lo eligió como coach del reality que conduce Marley por la pantalla de Telefe.

"Ha sido muy fuerte y sé perfectamente lo que debés haber pasado. Son millones de venezolanos que debieron salir de su país sin querer", sostuvo el popular cantante de "Déjame llorar".