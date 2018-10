Litoral Gas estimó una suba de hasta 38% ahora y cuotas de $100 extra

Señaló que el pago extra y en cuotas a partir de enero aún no fue calculado pero será de entre 80 y 100 pesos.



“A partir del 1º octubre hay una actualización en el valor del gas. Para un cliente residencial promedio (consumo de entre 850 y 1000 metros cúbicos al año) el aumento va a ser de un 24 por ciento”, dijo González a El Tres.



Ese incremento incluya una suba de 10% en el precio del gas, 3% en transporte, 4% en el margen de la distribución de Litoral Gas y 7% de impuestos.



Por otro lado, el vocero de la firma local reconoció que el impacto del alza será “un poco más importante para los consumos más bajos porque tenían más subsidios: podrá llegar a 35% ó 38% y traducido en pesos serán 130 ó 140 mensuales de aumento”.



Los consumos más altos, con menos subsidios en sus tarifas, rondará el 17 ó 18%. González reconoció que buena parte de la suba se explica en el precio dolarizado del gas.



Sobre el pago extra o de compensación por devaluación a las empresas que anunció el gobierno el viernes pasado y desató una polémica nacional, el representante de Litoral Gas aseguró que esa resolución se basa en la ley que fija un sistema de valores que se pasa de dólares a pesos.



“El gas al estar en dólares y al haberse definido el precio para todo un semestre, la diferencia de cambio (por la devaluación) se acumula y se corrige al término del semestre”, dijo. Añadió que la “mecánica” para que las esas empresas no pierdan será cobrar desde el 1º de enero 24 cuotas que serían de entre 80 y 100 pesos en promedio cada cuota. “Pero no tenemos los valores, no están hecho los cálculos”, reconoció.