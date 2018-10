Lingotes de oro, zafiros, rubíes y esmeraldas: un grupo comando asaltó con un lanzallamas a una anciana de 97 años y se llevó 1 millón de euros

Los ladrones planearon meticulosamente el plan para irrumpir en el domicilio de la anciana de 97 años en Alcoy, Alicante, y robarle todos sus ahorros, por lo que accedieron a la vivienda cuando -después de estudiar los movimientos de la mujer- sabían que no había nadie en su interior.

Emplearon un lanzallamas para manipular la caja fuerte que había en la casa, lo que provocó una humareda con la que se encontraron la víctima y su cuidadora al regresar al de imprevisto a la propiedad.

Al verse sorprendidos, los asaltantes tomaron de rehenes a las dos mujeres, las encerraron en el baño, las amenazaron con matarlas y les quitaron sus móviles para que no pudieran pedir auxilio.

La sorpresiva aparición de la anciana, sin embargo, no truncó el golpe: se llevaron seis kilos en lingotes de oro, bastantes zafiros, rubíes y esmeraldas, y una elevada cantidad de dinero en efectivo. El botín está valuado en torno al millón de euros, según han informado hoy fuentes de la Comisaría Provincial de Alicante en un comunicado.



Tras cometerse el asalto, el 24 de mayo pasado, las brigadas de Policía Judicial de Alicante y Alcoy comenzaron una investigación que duró aproximadamente cuatro meses y culminó con la desarticulación del grupo, al ser capturados todos sus miembros, tres hombres y tres mujeres de entre 27 y 57 años, y nacionalidades de Ecuador, Colombia y España.

A los arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal especializada en asaltar viviendas con lanza térmica, robo con violencia e intimidación, detención ilegal, blanqueo de capitales, delito contra la salud pública e infracción a la ley de extranjería.

Tras las detenciones, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada registraron tres domicilios en las poblaciones murcianas de Torre Pacheco y Fuente Álamo (Murcia) y en Alcoy (Alicante), donde recuperaron gran cantidad de joyas, más de 6.000 euros, cerca de 2.100 dólares, un soplete oxicorte, varillas de lanza térmica, un compresor, una pistola detonadora, cien gramos de cocaína y varios terminales de telefonía.



Con información de EFE