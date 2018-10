Cuadernos de las coimas: el juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a Máximo Kirchner

El diputado nacional y el ex viceministro de Justicia deberán presentarse el 23 de octubre

El juez Claudio Bonadio citó a indagatoria para el 23 de octubre a Máximo Kirchner en la causa que investiga los cuadernos de las coimas que salieron a la luz a través de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación.

Un día antes deberá declarar en indagatoria Julián Álvarez, quien fuera secretario de Justicia durante el kirchnerismo.

La citación se basa en la declaración como arrepentido del ex secretario de Obras Públicas José López quien vinculó a varios los dirigentes de La Cámpora con la recepción de dinero obtenido ilegalmente a partir de coimas.

Por eso fueron indagados por Bonadio Eduardo de Pedro, Andrés Larroque y José Ottavis. El juez Bonadio aún no resolvió la situación procesal de los indagados y probablemente lo haga luego de indagar a Kirchner y Álvarez.

Por la misma causa ya fue a declarar dos veces Cristina Kirchner, aunque en ambas ocasiones presentó un escrito y se negó a contestar preguntas. La ex mandataria está procesada, acusada de haber encabezado una banda que robó desde el Ministerio de Planificación en complicidad con ex funcionarios y empresarios desde 2003 hasta diciembre de 2015.

En sus dos presentaciones ante Bonadio, la senadora rechazó las acusaciones y protestó por los allanamientos realizados en sus casas de la Capital Federal, Río Gallegos y El Calafate.