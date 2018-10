Denuncian al gremio oficialista por tener 26 caballos, 80 vehículos y un exclusivo club de campo.

El No. 2 de FATAGA, Norberto Pablo Quiroga, junto con el presidente Mauricio Macri y con la mano del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, durante una reunión en Casa Rosada con sindicalistas "amigos".

Zarina K (mujer), Renatta de Vázquez (mujer), Oltman (hombre), Arani Bouw (mujer), Arani Centaruo (hombre). ¿Qué tienen en común estos nombres extravagantes? Estos caballos están registrados a nombre de FATAGA en la Sociedad Rural Argentina. ¿Qué es FATAGA? La Federación Argentina de Trabajadores de Agua de Soda y Afines que lideraba a sindicalistas enajenados a la Casa Rosada y que este martes será denunciado penalmente por "administración fraudulenta" del patrimonio sindical.

Según la queja preparada por la abogada Silvina Martínez asesora de Margarita Stolbizer la secretaria general de FATAGA Raúl Alberto Álvarez y otros sindicalistas recurren a un campo de 70 hectáreas, 26 caballos frisones y una flota de 80 vehículos para uso personal. La presentación está dirigida a SUTIAGA, del Sindicato Unido de la misma rama, y ​​bajo el mismo dominio.



En el documento que se analizará en los tribunales federales de Comodoro Py o Mercedes, la ubicación exacta de la propiedad se detalla en el Partido Lujan. "Este es un imponente club de campo ubicado en Irigoyen Park District, en el Partido General Rodríguez (distrito 4, sección H, quinta 2 parcela 4B), que tiene una casa principal y un bungalow para huéspedes, establo de caballos, amplio garaje con autos lujo, sala de fiestas y eventos " dijo Martínez. La tasación fiscal de Haras es $ 16,571,609 aunque todavía está "en construcción".

"La peculiaridad es que aunque muchos de los activos se adquirieron en nombre de FATAGA o SUTIAGA, los afiliados no pueden disfrutar de las instalaciones", destacó el ex funcionario de la Inspección General de Justicia (IGJ) .

La sospecha es que la Federación y los jefes sindicales se aprovecharon del hecho de que los bienes de las asociaciones sindicales están exentos de todo tipo de impuestos, contribuciones o impuestos (pago de beneficios e IVA) Para comprar y desarrollar empresas privadas.



De acuerdo con la información del registro de bienes inmuebles, el campo fue registrado a nombre de SUTIAGA de la localidad de San Martin, mediante la escritura N ° 163 de 2006. "Esta propiedad se mantiene A diario con personal de FATAGA y el sindicato, pero lo sorprendente es que nadie lo usa, los afiliados no pueden disfrutar de sus instalaciones, ya que es frecuentado por líderes de la Federación que cumplen sus caprichos " insistió Martínez.

Uno de esos caprichos es la cría de caballos de Frisia holandeses, que normalmente son utilizados por la naranja real para "tirar" de los carruajes reales, que generalmente llevan a la reina Máxima Zorreguietaen eventos públicos. "FATAGA es propietaria de 26 caballos frisones y se dedica a la cría de esta especie a través de procesos de inseminación para aumentar el grupo de caballos, que se entrenan diariamente para participar en exposiciones y concursos" denuncia.

Cada frisón aparece por encima de los US $ 50,000. "Son una de las razas más utilizadas en películas y programas debido a su gran tamaño, su color negro y su melena gruesa y ondulada que le da a los animales una apariencia imponente" comentó el autor de la queja.

Los animales están registrados con el nombre de Carlos Vázquez en la Organización Holandesa de Frisians. Vázquez es un empleado de FATAGA, responsable de los Servicios de Área del Beneficiario de la Obra Social Gremial y socio comercial del Secretario General Álvarez en Sheeperd S.A. una empresa creada en 2017 con el propósito de participar en la actividad ganadera.

Además de Álvarez y Vázquez, en la sociedad también aparece Leonardo Javier Bonada . Este último también se observa en Bontana Construcciones S.A. y a cargo de un salón de peluquería en Lanús. Además, Bonada está asociada con Cafetier SA, un bar donde Álvarez también era propietario, ubicado a una cuadra de la sede de la CGT en la calle Azopardo.

Pero en FATAGA, la compañía no solo los mueve. Tracción sanguínea. "Creemos que los fondos se desviaron de manera irregular y sin justificación para la adquisición y construcción de este club de campo, así como para los caballos y la impresionante flota de automóviles de lujo" Martínez dijo en la queja al accedió a domain.com

Según el Registro de propiedad de vehículos de motor, en nombre de la unión hay más de 80 vehículos: 18 camiones Hilux; dos Mercedes Benz; cinco camiones BMW; un tractor; un camión, y docenas de autos utilitarios. Álvarez tiene su propia licencia para conducir el modelo Mercedes B70 GLE 400 Coupé.

El segundo de Álvarez en la Federación es Norberto Pablo Quiroga uno de los sindicalistas cercanos a Cambiemos, que acompañó a Jorge Triaca en una gira por Europa, en un momento en que la CGT preparó una reunión general. La huelga y el Gobierno pretendían mostrar un buen diálogo con los sindicatos "amigos". Quiroga es el obispo de Álvarez, quien lo representa institucionalmente. Fue secretario administrativo de la Federación y vicepresidente de Obra Social.

Quiroga se encontraba cara a cara con Mauricio Macri en la Casa Rosada, integrando un grupo de gremialistas similares, encabezados por el ultramacrist Ramón Ayala. Ese grupo fue el que cerró paritarias en línea con las pretensiones del Ejecutivo y el que no se adhirió a las cuatro medidas de fuerza de los caciques cegetistas. En Laboral evitaban comentar los hechos. Fuentes sindicales aseguraron a este medio que los líderes de FATAGA no son los únicos vinculados a la cría de caballos, con posiciones altas en la CGT. Álvarez tiene propiedades asignadas en San Miguel, Nordelta, Punta del Este y Miami, pero esos datos no se incluyeron en esta presentación.

El abogado de Stolbizer solicitará investigar a sindicalistas por posibles delitos contra la propiedad por fraude por parte de una administración fraudulenta y por abuso de confianza.