La conquista del Kilimanjaro || Un grupo de mujeres argentinas intentará alcanzar la cumbre más alta de África

Ellas se ríen a carcajadas, brindan y cruzan miradas cómplices. Solo las desvela un desafío: lograr una foto conjunta en la cima del Kilimanjaro, el monte más alto de África, a 5.895 metros de altura. La travesía de estas 23 mujeres argentinas, chilenas y europeas, comienza el próximo 15 de octubre en Tanzania.

El equipo “Mujeres al Kili” fue armándose de boca en boca y a través de las redes sociales. “La convocatoria fue a escaladoras de Latinoamérica, pero al final se sumaron muchas otras mujeres que nunca habían intentado un cerro por encima de los 4.000 metros”, dice la guía de montaña Popy Spagnuoli, nacida en Bahía Blanca y radicada en Mendoza. Es una de las organizadoras de la expedición junto a la instructora de trekking Belén Escudero y la belga Anne France.



Unas 15 deportistas, el grupo mayoritario, parten este viernes desde Mendoza. El encuentro con las 23 mujeres será el lunes 15 de octubre desde la ciudad de Moshi, en Tanzania.

“Tenemos varios días para aclimatarnos y que no nos afecte la altura. El 17 empezamos a subir el monte, estaremos una semana entre los distintos campamentos y la cumbre. Después, hacemos un safari en el parque Taranguire”, detalla Escudero.



El entrenamiento previo y estar atentas a las señales que envía el cuerpo fueron parte de los consejos del médico de montaña Ignacio Rogé, quien asesoró al grupo. “En el cerro hay que ser autosuficiente y no esconder señales de cansancio, sueño y, sobre todo, dolor de cabeza que es el síntoma más claro del mal agudo de montaña”, dice el especialista. La falta de oxígeno por porque el cuerpo no se acostumbra a la altura puede producir edema pulmonar y luego edema cerebral. “Es la llamada muerte blanca del andinista, que se queda dormido y no tiene fuerzas para continuar”, remarca Rogé.

El grupo de mujeres a la cumbre sigue atento el relato del médico. Algunas consultan dudas y, por primera vez, son conscientes de que el desafío es gigante. “Estoy operada de una de mis caderas y tendré que tomar medicación para soportar el esfuerzo físico”, explica Marcela Manino, conocida profesora de fitness que se sumó a la travesía. Las coordinadoras la alientan y aplauden. “Queremos ayudar a estas mujeres, que son madres, esposas, trabajadoras, para empoderarlas y que vivan sus sueños”, dice Belén, separada, madre de cuatro chicos y a cargo de la logística del viaje.



Los detalles técnicos de la ruta y la escalada dependen de Popy: “Empezamos con el Kilimanjaro porque nos parece un cerro atractivo para las mujeres. Su ruta de ascenso no tiene grandes dificultades y por la geografía (selva, llanura, roca y nieve) y el clima templado tienen alta probabilidad de cumbre”.

El plan hacia la cima es de 7 días, con una buena aclimatación y solo caminata. Han contratado guías locales, porteadores –la mayoría también mujeres- que cargarán sus mochilas y el equipamiento para acampar y alimentarse. El camino a la cumbre supone algo más que la exigencia física: “África es especial porque contiene las huellas más antiguas de la humanidad. Será un viaje al interior de cada mujer, un intercambio espiritual en el que comenzaremos a gestar algo”, explica Anne France, que hace 16 años llegó desde Bélgica a la Argentina.



Sobre el look de montaña, Spagnuoli bromea: “No se puede andar de tacos, hay que vestir ropa cómoda pero, a la hora de subir, seguiremos siendo femeninas”. Y enumera algunos de los inconvenientes diarios: “No podremos bañarnos en una semana aunque sí higienizarnos, tal vez lavarnos el pelo con un recipiente con agua. Habrá baños pero recién cuando lleguemos a los campamentos podremos usarlos y al momento del descanso nocturno, tendremos mucha ansiedad y nos costará dormir de corrido”.

Entre las viajeras hay periodistas, una pediatra, empresarias, docentes y administrativas, todas han hecho un esfuerzo económico para pagarse la expedición que ronda los 5.000 dólares. “Empezamos con un dólar a 18 y ahora no queremos ni pensar en cuánto cuesta. Hemos conseguido algunos sponsors para la vestimenta y el equipamiento, pero cada una se paga su viaje”, aclara Escudero.



La comunicación con la familia y los seguidores será a través de las redes sociales. Los interesados pueden seguir la travesía en Mujeres-al-killi en Instagram, [email protected] o a la cuenta de Facebook Mujeres al Kili.

El proyecto se completa con futuros ascensos y una nueva versión de este viaje. En 2019 preparan: “Mujeres al Aconcagua”, en febrero; una salida mixta de trekking a la base del Everest, en Himalaya, durante mayo; y un trekking en Perú para julio.