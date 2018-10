Cómo impugnar el cargo extra que llegará en las facturas de gas desde enero

El Gobierno oficializó desde los nuevos aumentos del gas y todavía sobrevuela la polémica por el cargo extra a pagar en 24 cuotas para compensar a las compañías del sector por el salto del tipo de cambio. Sin embargo, ya fueron difundidos modelos de escritos para presentar ante las distribuidoras del servicio y disputar el cobro de esos montos.

El abogado Sergio Mohadeb, usuario de la cuenta @dzapatillas en Twitter publicó un primer boceto de presentación para impugnar el recargo. “Por medio de la presente impugno la factura de gas nro. […] de fecha […] en atención a incluir un cargo retroactivo”.

El escrito continúa: “Las facturas anteriores están pagas, y por ende extinguieron la obligación de pagar la tarifa de ese período, artículo 880 del Código Civil y Comercial y por ende también se viola el principio de irretroactividad (art. 7 del Código Civil y Comercial) y mi derecho de propiedad”.

Por último, afirma: “Por ese motivo solicito la supresión de ese cargo y desde ya impugno la norma general en que se basa. La presente no es una declaración completa de los hechos y del derecho y mi parte desde ya reserva el derecho de ampliar y promover las demás acciones legales que correspondan en caso de que no se avengan a deducir el cargo citado”. Tras lo cual el usuario deberá dejar expreso su firma, aclaración y DNI.

Un escrito similar fue propuesto por María Teresa García, una diputada del Frente para la Victoria. Este modelo también cita al artículo 7 del Código Civil y Comercial, que sostiene: “Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales”.

El otro artículo del Código Civil y Comercial citado por ambos escritos, el 880, determina: “El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el crédito y lo libera“.

