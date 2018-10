Sin votos suficientes, Cambiemos se pone del lado de Lilita contra CFK

Pinedo hacía cuentas. El PJ de Miguel Ángel Pichetto resiste todavía en la cámara Alta aunque empieza a haber algunos roces internos respecto a si hay que esperar o no condena firme. Como con la designación de Inés Weinberg de Roca para la Procuración, Cambiemos sólo tiene 25 votos cuando son necesarios 48.

¿Pero apoyan el desafuero?, se le insistió. Dijo que sí, que Cambiemos sigue en esa línea y que si el juez lo pidió hay que acceder.

Segundo en la línea de sucesión presidencial el senador porteño repetía en off lo que el fin de semana diría en on, que el oficialismo irá por la quita de fueros a CFK. Pero saben que salvo que Pichetto y algunos peronistas digan lo contrario, no hay chances para el desafuero. "Hay que ver cómo resuelve el PJ su interna, si pactan con ella para protegerla y se baja de una candidatura o si se lanza por la presidencial", especulan en Cambiemos.



En el medio el Gobierno está más preocupado por sacar el Presupuesto y negocia con los gobernadores algunos cambios. Esta semana habrá seguramente más novedades al respecto…