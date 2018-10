Mikaela Rojas quedó a las puertas de la primera medalla para Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La judoca cayó en la categoría hasta 44 kilos ante la croata Puljiz y no pudo subirse al podio

La judoca Mikaela Rojas tuvo un gran desempeño pero perdió en su último combate y no pudo subirse al podio en la primera jornada de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

La catamarqueña de 15 años fue superada por la croata Ana Viktorija Puljiz en el combate por la medalla de bronce de la categoría hasta 44 kilos.

La europea logró un claro triunfo por ippon en poco más de un minuto.





Finalmente, Rojas terminó en la quinta colocación y se llevó un diploma olímpico de su participación en Buenos Aires 2018.

"Estoy contenta porque sé que he dejado todo en este tatami, no me guardé nada", destacó la judoca una vez finalizada su participación en la competencia.

El combate se desarrolló en el Pabellón Asia del Parque Olímpico de la Juventud, ubicado en Villa Soldati.