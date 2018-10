Al borde de la tragedia: cayó a las vías del tren y quedó atrapado entre el vagón y el andén

Las imágenes impactan, impresionan, asustan. Muestran apenas la cabeza de un joven que está atrapado entre un tren y el andén en una estación de la localidad bonaerense de Merlo, mientras los bomberos tratan de rescatarlo con diferentes maniobras y las personas se acercan al lugar no pudiendo entender cómo fue que se llegó a ese escenario.

La escena dramática ocurrió durante la tarde de este viernes en la estación Libertad del ramal "Tapiales-Marinos del Crucero Gral. Belgrano" del tren Belgrano Sur. Según los testigos, el chico se cayó a las vías antes que la formación eléctrica se detuviera y quedó con su cuello atrapado entre un vagón y el andén.

Los bomberos llegaron a tiempo tras el llamado al 911 y trabajaron con mucha pericia. "No tenemos certezas sobre como cayó pero por lo que se comentaba en el lugar se había estado peleando con otro chico", dijo en principio uno de los uniformados que trabajó en la zona.

Efectivamente, fuentes policiales confirmaron más tarde que hubo una discusión dentro de la formación en la que viajaba el sujeto, identificado como José Alejandro Centurión, un vendedor ambulante de 20 años oriundo de Isidro Casanova.



Centurión, que luego se supo había consumido alcohol, quiso bajarse rápido cuando aún el tren estaba en movimiento para eludir el conflicto. Sin embargo, el joven no pisó adecuadamente y cayó a las vías, quedando colgado de la cabeza entre el vagón y la plataforma.

El increíble operativo duró unos 10 minutos. Germán Freire, el oficial que estuvo a cargo de la dotación de bomberos, dijo que "se precisó de la ayuda de la gente para inclinar el tren y lograr que el chico se pudiera zafar". Un testigo logró filmar con su celular parte del rescate.

Tras liberarlo, el oficial contó que el joven estaba golpeado, pero parecía estar bien. "Lo llevamos consciente y movía todas sus extremidades", comentó. Luego de ser rescatado, el chico fue trasladado al Hospital Eva Perón de Merlo. Desde allí informaron que solo sufrió heridas leves.

Freire especificó que "no es la primera vez que sucede que alguien se cae a las vías justo antes de que arranque el tren". En ese sentido, dijo que lo que ocurrió con Centurión fue un milagro: "En la anterior ocasión que yo tuve que intervenir la persona falleció. Este chico tuvo mucha suerte, volvió a nacer".

En la Comisaría 4° de Merlo se abrió una causa por el hecho caratulada como "averiguación de ilícito".