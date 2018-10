Massa: "Entraron al quirófano con una motosierra y siguen insistiendo"

Luego de que ayer el Gobierno de Mauricio Macri dispusiera que las distribuidoras de gas podrán cobrar a los usuarios un importe "extra" en 24 cuotas mensuales, para compensar el impacto de la "marcada variación del tipo de cambio", el líder del Frente Renovador Sergio Massa criticó la medida y aseguró que el Gobierno entró "al quirófano con una motosierra y siguen insistiendo".

En esa línea, Massa agregó que "el gobierno cada día está más lejos de la economía de la gente", al tiempo que la diputada nacional y Presidenta de la Comisión de Defensa al Consumidor, Marcela Passo, enfatizó: "Al gobierno lo votaron para que trabaje para el conjunto de los argentinos, no para las empresas que son las únicas beneficiadas en la mediocre gestión de Mauricio Macri".

Ayer, a través de una resolución de la secretaría de Energía, el Gobierno autorizó a las empresas a cobrar un extra a los usuarios en la tarifa de gas durante 24 meses. El aumento del dólar fue la justificación que esgrimió el Gobierno para autorizar este nuevo aumento tarifario para que las empresas recompongan las pérdidas que sufrieron.

Al respecto, y a través de sus redes sociales, el líder del Frente Renovador advirtió: "No sé si es soberbia o ceguera. El gobierno cada día está más lejos de la economía de la gente".



Por su parte, la diputada Passo señaló que "esta decisión vuelve a dejar en claro la insensibilidad del gobierno hacia el pueblo trabajador que ya no le alcanza la plata para pagar sus alimentos". Y añadió: "Se están burlando de la gente, les quieren hacer pagar la timba en la que han metido al país. Timbean con el dólar, con las tasas, con las tarifas y las empresas prestadoras de servicios no paran de tener ganancias a costa del hambre del pueblo".

La decisión del Gobierno encarecerá nuevamente el servicio del gas a los usuarios tras el aumento de entre 30% y 35% aplicado desde el 1 de este mes que confirmó el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel.

La decisión para "compensar" a las empresas gasíferas con $ 10.000 millones comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2019, según la resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

"Dispónese, en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio reconocido en las tarifas de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019", según el texto oficial.