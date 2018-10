Recuperó un camión robado, lo dejó con custodia policial y se lo volvieron a robar

Maximiliano Achigar, un camionero de la ciudad de Olavarría que trabaja para la empresa Loma Negra, fue asaltado violentamente por piratas del asfalto este martes por la mañana en el peaje de Ezeiza. Según relató, dos autos se cruzaron, le apuntaron con armas y se llevaron el camión con él arriba para quedarse con 16 pallets de cemento. Horas después fue liberado en Flores y un día más tarde, tras hacer la denuncia, recuperó el vehículo en Parque Chacabuco. Sin embargo, aunque estaba con custodia policial se lo volvieron a robar.

El insólito episodio ocurrió el día siguiente al primer robo, cuando el camión fue encontrado por la Policía cerca de Parque Chacabuco. Allí quedó a resguardo del personal de la Comisaría 38 de Flores. Tras recibir un llamado en el que le daban la buena noticia, el chofer se dirigió a la calle Zuviría al 1800, donde había sido abandonado su camión IVECO Tector 170e28. Pero para su sorpresa, cuando llegó ya no estaba más.

La Fiscalía Criminal y Correccional N° 43 dispuso que se implantara consigna policial junto al rodado a la espera de los peritos. "Me notificaron y lo fui a buscar, pero lo tuve que dejar hasta que se hicieran las pericias", le contó Achigar, la víctima, al portal Infoeme.

Mientras el dueño se encontraba haciendo trámites para recuperar su camión, personal policial le informó que tres delincuentes redujeron al agente de la Policía de la Ciudad que lo custodiaba y se lo volvieron a robar.



"No lo podían creer. Me dijeron que nunca les había pasado y que lamentaban lo sucedido. Ahora tengo que esperar para ver si lo encuentran otra vez, pero ya está: hago de cuenta que el camión nunca apareció", dijo el conductor.

El robo del martes ya había sido traumático para Achigar. "Frene y lo dejé parado en la autopista. Vino uno armado, me encañonó, me pusieron un trapo en la cabeza y me llevaron", relató.

Esta vez no presenció el asalto. Según informó la policía, a las 12:30 del mediodía tres sujetos subieron al vehículo, lo encendieron y se retiraron del lugar.

Ahora el chofer regresó a Loma Negra y aguarda novedades sobre la búsqueda de su camión. La investigación interna sobre el accionar del personal policial está a cargo la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad.