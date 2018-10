Felipe Solá, duro contra el Gobierno: “Tuvo una actitud medieval”

La política argentina calienta motores rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año. En ese sentido, Felipe Solá tuvo una aparición pública en televisión que dio que hablar.

Durante una entrevista, criticó la reciente medida del Gobierno nacional por la cual los usuarios deberán hacerse cargo de un monto aproximado de 10 mil millones de pesos que las empresas de gas del país perderían porque subió el dólar. Este monto “compensatorio” se pagaría, según lo negociaron, en 24 cuotas. “Es una actitud medieval. Vamos a apelar judicialmente, no nos vamos a quedar quietos. La medida es ridícula”, expresó.



“Si yo fuera presidente tomaría 20 metros de carrera y le pegaría una patada en el culo (sic) al funcionario que firmó eso. Si el presidente no se da cuenta de eso vale todo”, agregó. El ex gobernador bonaerense consideró la medida una falta de respeto, sobre todo si se tiene en cuenta que el gas ya subió este año un 37%.

Solá también se refirió al Presupuesto 2019, el que se encuentra en plena etapa de negociación entre los distintos bloques del Congreso. “Yo acompaño a los que más sufren. Entiendo que pidieron que cambien el Presupuesto por sus cifras ridículas. No creo que lo hagan. Hay que ver el juego de la oposición. No votar un Presupuesto no afecta la gobernabilidad. Cualquier ley puede ser votada a favor o en contra”.



Por último, y tras sus definiciones económicas, reveló sus deseos electorales: “Quiero ser Presidente. Me siento capaz por mi experiencia”. El legislador afirmó que le comentó sobre estas intenciones a la ex presidenta Cristina Kirchner durante una reunión que mantuvo con ella en el Instituto Patria durante los últimos días, sin descartar un acuerdo con fines electorales con Unidad Ciudadana. “El encuentro con ella fue después de mucho tiempo. Fue afectivo y hablamos de política”.

Felipe Solá había sido parte del proyecto kirchnerista hasta el 2008, cuando se distanció por sus diferencias con la bancada K durante el debate por la recordada “125”.