Tragedia de Once: se entregaron Schiavi, el maquinista y Cirigliano; ordenaron la detención del resto de los condenados

El fiscal Juan García Elorrio pidió la detención de todos los condenados del caso conocido como la Tragedia de Once y esta mañana empezaron a entregarse los responsables de un hecho que conmovió a la Argentina.

El ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, el maquinista Marcos Córdoba y el empresario Claudio Cirigliano se presentaron hoy en los tribunales de Comodoro Py y quedaron a disposición de la Justicia.

Jeans, camisa celeste, campera en mano y lágrimas en sus ojos, el maquinista fue el primero en entregarse: llegó al 6° piso acompañado por algunos familiares y sus abogados. Allí se encuentra el TOF 2, integrado por los magistrados Jorge Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes lo juzgaron y ahora efectivizaron su detención. Según trascendió, sólo pidió no estar cara a cara con el resto de los imputados.



Unos minutos más tarde hizo lo propio Sergio Cirigliano: el ex titular de la empresa TBA se presentó en Comodoro Py alrededor de las 11. Sobre el mediodía llegó Juan Pablo Schiavi y acudieron espontáneamente también Jorge Álvarez y Francisco Pafumi.

Un dato de color: se dispuso el SUM de Comodoro Py para recibir a todos los condenados que se espera que se irán entregando durante la jornada de hoy.



El juicio oral de 2015 terminó con 28 condenados. A excepción del motorman, todos los acusados fueron condenados por los delitos de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo.

A Córdoba sólo se le imputó "descarrilamiento culposo". Luego, Casación modificó las penas impuestas durante el juicio oral.

Este jueves, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por los condenados en la tragedia de Once, y el fiscal Juan García Elorrio pidió la detención de todos.



– Ricardo Jaime había sido condenado a una pena única de 6 años y se le elevó a 8 años.

– Su sucesor en la secretaría de Transporte, Juan Pablo Schiavi, había sido condenado a 8 años y Casación le fijó en 5 años y seis meses de prisión.

– El empresario Claudio Cirigliano fue condenado a 9 años, siendo la más alta. La Cámara le fijó en 7 años de prisión.

– Al maquinista Marcos Antonio Córdoba, condenado en diciembre de 2015 a 3 años y 6 meses, se la modificaron levemente por 3 años y 3 meses de prisión.

– Marcelo Alberto Calderón y Jorge Álvarez, ambos de TBA, habían sido condenados a 8 años de prisión y la Cámara les fijó una pena de 6 años.

– Carlo Michele Ferrari, Carlos Pont y Jorge Alberto De los Reyes, de TBA, les quedó una pena de 5 años.

– Víctor Astrella, Laura Ballestero, Guillermo Antonio D'Abenigno, Francisco Pafumi y Antonio Suárez, de TBA, les rebajaron la pena de 5 años de prisión a 4.

– A Sergio Tempone, que había sido condenado a 7 años, finalmente le impusieron 5 años.

– Roque Cirigliano, también de TBA, había sido condenado a 5 años y se le impuso 3 años y 6 meses.

– Pedro Roque Raineri, Oscar Gariboglio, Alejandro Lopardo y José Doce Portas, habían sido condenados a 4 años de prisión pero la pena quedó finalmente en 3 años.

– Daniel Guido Lodola, quien había sido condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional, resultó absuelto por el fallo de Casación.

La reciente decisión de Casación surge días antes del fallo que espera el ex ministro de planificación Julio de Vido para que se defina si es condenado o absuelto por su participación en la tragedia ferroviaria que provocó 52 muertes.