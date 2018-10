La CGT se reunió con el Gobierno

Luego de paro nacional y tras la salida del triunviro Juan Carlos Schmid, la CGT mantuvo un encuentro con el Gobierno para discutir la pérdida de empleos y suspensiones. Quien se reunió con los sindicalista fue el ministro de Producción, Dante Sica, a quien los representantes obreros le presentaron un documento con 8 puntos. De todas maneras, los gremialistas solo obtuvieron la promesa de la conformación de una mesa permanente junto a empresarios.



Tras un encuentro fallido antes de que se realizará el paro nacional del pasado 25 de septiembre, el Gobierno y la CGT volvieron a mantener un diálogo. En esta oportunidad, el único representante de la conducción de la central obrera, que quedó como un binomio, fue Héctor Daer, el cual le entregó un documento con una serie de reclamos.



Desde el Ejecutivo calificaron la reunión como "positiva", una sensación que no fue compartida por lo sindicalistas. "El ministro nos recibió amablemente pero reivindicó las políticas del Gobierno, y dijo que si no se hubieran tomado la situación sería incluso peor", afirmó Luis Cáceres, titular de Unión Obrera Ladrillera, ante la prensa y agregó: "Mi impresión es que fue una buena reunión, pero no tengo perspectivas de que nos den soluciones".

"El ministro Sica viene del sector industrial así que lo conoce, pero si estas políticas siguen así esto va a caer en una decadencia total", aseveró Hugo Benítez, secretario general de la Unión Obrera Textil, al tiempo que destacó que acordaron conformar una mesa permanente junto a empresarios. “Lo más importante para el Gobierno es mantener los puestos de trabajo y generar empleo de calidad”, afirmó Sica y explicó que es imprescindible “establecer un canal de diálogo y una agenda de trabajo permanente".



En el escrito presentado por la CGT se establecen 8 puntos, donde aseguran que "la especulación financiera nuevamente eclipsa a la producción, favorecida por tasas de interés exorbitantes e instrumentos financieros alentados desde el propio gobierno" y resaltan la necesidad de "sostener los puestos de trabajo existentes"

Además, reclaman "defender la producción nacional", exigen "reconstruir el poder de compra de los Salarios, Jubilaciones y Beneficios Sociales" y piden "un aumento de emergencia para los jubilados y los beneficiarios de los planes sociales y un impulso de las paritarias", al tiempo que solicitan "destinar recursos adicionales al financiamiento de la Salud".

Es más, la central obrera pidió un "plan de Viviendas Populares", "líneas de créditos subsidiados para las PYMES y Microempresas", mayor "financiamiento a la Educación en todos los niveles", al tiempo que, para finalizar, sentencian: "Reclamamos enfáticamente la corrección de las políticas públicas en relación a las tarifas de todos los servicios públicos, (que afectan esencialmente a trabajadores, jubilados y PYMES), retrotrayendo las tarifas a lo resuelto por el parlamento (noviembre de 2017)".

A continuación, el texto completo del documento de la CGT:

No hay desarrollo posible sin Trabajo, Producción, Salarios, Jubilaciones, Beneficios Sociales, Salud, Educación y Viviendas.

Hace ya casi un año que el Gobierno resolvió festejar el resonante triunfo electoral de octubre del 2017, con un reforma previsional que recortaba la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios y el impulso de una reforma laboral destinada a recortar derechos a todos los trabajadores.

Desde aquellos días hasta hoy la degradación de la situación social y laboral de los argentinos ha sido permanente y sostenida.

Los errores políticos se acumularon sobre los errores en materia económica, La especulación financiera nuevamente eclipsa a la producción, favorecida por tasas de interés exorbitantes e instrumentos financieros alentados desde el propio gobierno.

La dependencia de prestamistas internacionales se agotó hasta caer nuevamente en el FMI con sus arcaicas y fracasadas políticas recesivas, la presión sobre los salarios al tiempo que se liberaban tarifas y precios destruyó el poder de compra de los salarios y el conjunto de desaciertos provocaron esta verdadera bomba social con escasos precedentes en nuestra historia reciente.

En cada ocasión hemos planteado la necesidad de introducir reformas de fondo al modelo económico y social que lleva adelante el Gobierno Nacional, pero la indiferencia escondida en un diálogo vacío y los vaticinios optimistas de los brotes verdes de aquel segundo semestre, que se transformó en el segundo año de mandato, más tarde en cuando terminen las elecciones de medio término y ahora en el segundo periodo presidencial, que hoy son insostenibles.

Resulta Necesario e Impostergable:

1) Sostener los puestos de trabajo existentes: con acuerdos antidespidos, con políticas contracíclicas reforzando los planes programas de empleo, con asistencias a las Pymes y micro emprendimientos.

2) Defender la producción nacional: las políticas de puertas abiertas a la importación masiva, sin analizar la conveniencia y oportunidad, provocan el doble efecto de destruir fuentes de producción nacional y el incremento de los productos por el efecto de la devaluación monetaria.

3) Reconstruir el poder de compra de los Salarios, Jubilaciones y Beneficios Sociales: resulta imprescindible reconstruir el poder de compra de los ingresos de los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados, para superar la crisis y recrear un mercado interno que impulse la producción. En la emergencia reclamamos un aumento de emergencia para los jubilados y los beneficiarios de los planes sociales y un impulso de las paritarias con un piso mínimo que acompañe la inflación pasada, presente y la proyectada hasta fin de año.

4) Destinar recursos adicionales al financiamiento de la Salud: Resulta indiscutible la preeminencia del derecho a Salud como un derecho social básico e impostergable. La inflación en Salud es mundialmente ponderada muy por encima del índice de inflación de cualquier nación y si a eso se suma la gran devaluación de la moneda y su incidencia sobre los insumos importados, los Sistemas de Salud Públicos, obras sociales y Privados se encuentran colapsados y sin una atención adecuada a la envergadura del problema.

5) Plan de Viviendas Populares: con el doble propósito de solucionar el impresionante déficit habitacional y crear miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Solicitamos un programa nacional de infraestructura básica, de agua potable y cloacas, de suministro eléctrico, de servicio de gas; de servicios sanitarios

6) Líneas de créditos subsidiados para las PYMES y Microempresas: para sostener la producción nacional y mantener las fuentes de trabajo. Alejado de las altas tasas de interés y la especulación financiera

7) Financiamiento a la Educación en todos los niveles: incrementar los presupuestos académicos, en particular aquellos destinados a sostener y mejorar salarios ,la infraestructura del sistema educativo y universitario

8) Reclamamos enfáticamente la corrección de las políticas públicas en relación a las tarifas de todos los servicios públicos, (que afectan esencialmente a trabajadores, jubilados y PYMES), retrotrayendo las tarifas a lo resuelto por el parlamento (noviembre de 2017)

Señor Ministro de Producción y Trabajo reclamamos su urgente intervención para dar respuesta inmediata y adecuada a la crisis social que estamos viviendo, dando respuestas a estos reclamos e impulsando una verdadera política productiva, con especial atención en la producción nacional.

Buenos Aires, 4 de octubre de 2018

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA