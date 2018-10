Mientras interpelaban a Marcos Peña, una legisladora K jugaba con su celular

El jefe de Gabinete se presentó en Diputados para realizar un informe sobre la gestión nacional, pero no todos lo tomaron en serio.

El jefe de Gabinete se presentó para realizar su sexto informe, en lo que va del año, sobre la gestión de Cambiemos. Sin embargo, mientras era interpelado por los sectores de la oposición, los cuales apuntaron duramente contra Marcos Peña y el oficialismo, una legisladora kirchnerista optó por utilizar su celular para jugar con la imagen del funcionario.



Este miércoles, Peña se presentó en el Parlamento para realizar un nuevo informe de la gestión nacional, donde no solo se vivieron fuertes cruces y duros reclamos sino también situaciones insólitas y hasta juegos, mediante celulares, de algunos legisladores nacionales. Incluso, hubo la presentación de un informe sobre el "troll-center" de Cambiemos.

La responsable de este juego fue la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Mayra Mendoza, la cual, mientras el jefe de Gabinete era interpelado por el mismo espacio que la contiene se dedicó a filmarlo para una transmisión en directo que podía observarse en la cuenta oficial que tiene la legisladora en Instagram.

Camuflado, con lentes de sol en una presunta playa, de labios pintados y boina negra y hasta con orejas y nariz de gato, Mendoza se encargó de jugar con los filtros de su celular, al cual le hacía foco para que pudieran aplicarse, mientras el funcionario nacional intentaba defender la gestión de Cambiemos ante los reclamos de los opositores.

En total fueron 3 videos que completaron unos 15 minutos, donde la legisladora prestaba más atención a los diferentes juegos que le permitía la red social que al reclamo que provenía de su mismo espacio, el cual no solo le exigió al funcionario nacional que retire el presupuesto que impulsa el Ejecutivo, sino que, además, le recriminó la falta de respuesta a sus requerimientos.

Vale destacar que el jefe de bancada K, Agustín Rossi fue uno de los más críticos a lo dicho por Peña. "Sé, claramente, la intencionalidad de su gobierno de que nosotros desaparezcamos, pero lo bueno sería que ustedes empiecen a gobernar", lo chicaneó y agregó: "Cuando usted nos ningunea está ninguneando a los ciudadanos argentinos que nos votaron en las distintas elecciones".

“¡No nos tomen de tontos, viejo!”, reclamó el exministro de Defensa y destacó: "No quiere hablar de economía y resulta que es lo que le preocupa a la mayoría de los argentinos". "No había crisis en Argentina el diciembre del 2015. Tenían un país desendeudado, con bajo nivel de desocupación, y fíjense lo que hicieron", continuó y apuntó: "No nos obliguen a discutir un Presupuesto que ustedes mismos dicen que es mentira".

Sin embargo, mientras los reclamos se sucedían desde la bancada que integra, Mendoza, la misma que fue el centro de la polémica cuando habló con Vladímir Putin por lo que calificó como una "persecución política" contra la actual senadora Cristina Kirchner, prefirió jugar con su celular y la imagen del Jefe de Gabinete.