Luego de Carrió pidiera su juicio político, habló Garavano

Todo comenzó cuando Germán Garavano consideró que, tras el pedido de desafuero que solicitó el juez federal Claudio Bonadío sobre Cristina Kirchner, "no puede ser bueno" que un expresidente esté preso. Esta frase, despertó la molestia de Elisa Carrió, quien lo amenazó con iniciarle un "juicio político". Sin embargo, tras el fuerte revuelo, el ministro de Justicia salió a responderle y admitió que la frase “pudo haber sido desafortunada”.



Como si se tratara de una cronología, el inicio del nuevo enfrentamiento, que mantienen los representantes del oficialismo desde hace mucho tiempo, fue el pedido de desafuero de Cristina Kirchner. "Nunca es bueno para un país que un ex presidente esté detenido o se pida su detención. Por el hecho en sí y porque en principio uno tendería a pensar que no debería haber sospecha de que esta persona se fugue o entorpezca el accionar de la Justicia", aseguró Garavano en declaraciones a radio El Destape.



"Estos dichos de Garavano son una vergüenza para la República y la división de poderes. Puede estar emparentado también con la impunidad de (Carlos) Menem en la Cámara de Casación. Si esto es así es pasible de juicio político", respondió la diputada nacional mediante su cuenta oficial de la red social Twitter.

Ahora, luego de la fuerte controversia, Garavano volvió a hablar. "Nunca he hablado de ningún caso concreto. La frase pudo haber sido desafortunada, o lo que ustedes consideren, pero la considero en abstracto, no sobre un hecho concreto de si son o no culpables, no me corresponde a mí, son los jueces los que deciden eso", destacó el titular de la cartera de Justicia en diálogo con A24.



"La Justicia tiene un desafío y en esto se ha avanzado mucho: que estos casos lleguen a juicio oral y se dicte una sentencia. Ese es el ideal al que debemos aspirar", afirmó el funcionario nacional a modo de defensa y agregó: "Es importante que haya más casos que lleguen a juicio oral que prisiones preventivas".

Al tiempo que recalcó: "Jamás hubo en nuestro país tantas personas detenidas por hechos de corrupción como las hay hoy. Ministros, empresarios, vicepresidentes", y trató de ser más específico al hablar sobre lo que había argumentado en la mañana. "Para un país no es bueno que un presidente vaya preso. Eso implica que haya cometido hechos de corrupción graves", recalcó.

En tanto, ante el posible pedido de juicio político, Garavano señaló: "Yo soy un ministro técnico, todas estas cuestiones políticas que vos analizás (en relación al periodista) y lo que plantea Carrió, va en esa órbita política; y yo soy un inexperto en la política si se quiere, no provengo de ahí, no seguiré haciendo política luego de mi gestión".

"La verdad es que la polémica me tocó volviendo de Misiones junto a Mauricio Macri. Nunca hablé en mi gestión de casos concretos, jamás lo hago. Tenemos muchos expresidentes, algunos condenados, otros con causas avanzadas o procesamientos", resaltó el ministro de Justicia y finalizó: "Uno de los desafíos que tenemos es que las pautas para la prisión efectiva sean objetivas. No que una vez se decida una cosa y otra vez otra cosa. Tenemos mucho por avanzar. Nadie ha hecho más que este Gobierno para luchar contra la corrupción. Eso es lo que tenemos que destacar".