"En el país que quiero no hay espacio para la política de (Hugo) Moyano", aseguró Juan Manuel Urtubey al marcar distancia, una vez más del líder de Camioneros y sus hijos Pablo y Facundo, quienes, hace algunos días, apuntaron en su contra. Por otro lado, el gobernador de Salta, que forma parte de un nuevo espacio peronista, se refirió a las próximas elecciones y destacó: "Trabajamos para ganar en primera vuelta".



Hace algunos días, Hugo Moyano, que enfrenta junto a Pablo, varias causas judiciales que van desde el presunto enriquecimiento ilícito a manejos poco claros con la barra brava de Independiente, aseguró que Urtubey representa a la "oligarquía del peronismo". Es por eso que el mandatario salteño aseveró: "En el país que quiero no hay espacio para la política de Moyano".



"Si Hugo Moyano y sus hijos me atacan, estoy seguro de que estoy haciendo las cosas bien. Yo peleo por los más humildes, por el trabajo, por el presente y el futuro de todos los argentinos. No lo hago por mis propios intereses", subrayó en Twitter, luego de los dichos de los Camioneros, y agregó: "Imagino un país en el que nadie se crea dueño de los trabajadores".

Por otro lado, durante una entrevista en el programa Terapia de noticias, Urtubey habló sobre el nuevo espacio peronista que conforma junto a Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa y Juan Schiaretti, y aseguró: "Con Schiaretti trabajamos juntos hace un tiempo", al tiempo que señaló: "Hay que avanzar con una ley que elimine los fueros".



"No coincido con Pichetto no debería haber fueros", admitió el gobernador salteño, al tiempo que explicó que a pesar de conformar una coalición "hay matices". En ese sentido, aseguró: "Trabajamos para ganar en primera vuelta" y agregó: "Quiero una Argentina desarrollista". "Hay dirigentes de partidos provinciales no peronistas que ya trabajan con nosotros", adelantó

De todas maneras, ante la consulta sobre algunos referentes políticos, Urtubey aclaró: "Sería un error circunscribir el espacio a un nombre", ya que afirmó que "primero hay que tener ideas y que no sean de alguien". Sin embargo, ante la requisitoria, respondió que le "encantaría que (Margarita) Stolbizer se sume", al igual que Victoria Donda, y agregó: "Si Daniel Scioli quiere ser parte, buenísimo".

"Roberto Lavagna sería un gran ministro de economía", afirmó el mandatario salteño, aunque marcó distancia cuando hicieron referencia a la actual senadora por Unidad Ciudadana: "Con Cristina Kirchner no me sentaría". "En el kirchnerismo me persiguieron bastante", continuó Urtubey y aseveró: "Soy peronista antes de que exista CFK y siempre le gané en Salta".

Para finalizar, se refirió a la gestión de Cambiemos y aseveró: "Este Gobierno no da respuestas a la demanda de los argentinos y nosotros nos proponemos a ocupar una parte importante de ese lugar", aunque aclaró que "en términos de diálogo las provincias estamos mejor con este Gobierno", ya que "hemos firmado pactos fiscales que el han devuelto recursos a las provincias".