Los principales empresarios del país dieron un fuerte apoyo al acuerdo del Gobierno con el FMI

Luego de expresar un respaldo al Gobierno tanto por el debate tarifario como por el inicio de las negociaciones para el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, el sector empresarial había mostrado cierto descontento con la imposición de retenciones a las exportaciones de bienes y servicios. Ahora, el Foro de Convergencia Empresarial hizo público su apoyo a la reprogramación de la línea de crédito del FMI con el país .

En un comunicado, el Foro resumió los principales puntos que lo llevan a considerar que la Argentina está "ante una inédita oportunidad". La agrupación que representa a 80 instituciones consignó su visión positiva hacia el nuevo acuerdo y las nuevas medidas apuntadas a lograr el equilibrio fiscal ya que garantiza "la cobertura de las necesidades financieras del gobierno nacional hasta finales de 2019, y las medidas dadas a conocer por la actual gestión, tienen como objetivo dar previsibilidad tanto al conjunto de la sociedad como a los inversores".

"La solución depende del conjunto de los argentinos, quienes debemos asumir con madurez que las consecuencias de no aplicar las correcciones necesarias serán aún más complejas que la difícil situación actual", agrega.





El comunicado completo

El programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al garantizar la cobertura de las necesidades financieras del gobierno nacional hasta finales de 2019, y las medidas dadas a conocer por la actual gestión, tienen como objetivo dar previsibilidad tanto al conjunto de la sociedad como a los inversores.

Es un importante respaldo del mundo a la Argentina que le da la posibilidad de atacar los problemas estructurales de desequilibrio fiscal y persistencia de altas tasas de inflación.

El camino a transitar para lograr este objetivo es duro y difícil pero imprescindible. La alternativa de no emprenderlo o que fracase por la falta de acuerdo político es muchísimo peor.

Para superar esta compleja etapa es necesario proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es así que se contempla que los fondos para asistencia social deben mantenerse por encima del 1,2% del PBI y un eventual aumento en la asignación presupuestaria para sectores de menores recursos. También es importante que en este difícil contexto tanto las organizaciones sindicales como las no gubernamentales se comprometan con el fin de mantener la paz social.

Como hemos sostenido en anteriores comunicados, el equilibrio fiscal debe lograrse principalmente mediante una reducción del gasto improductivo nacional, provincial y municipal, encarando una reforma administrativa del sector público que permita reducir la asfixiante presión impositiva sobre empresas e individuos.

Aumentar los impuestos a los sectores más dinámicos de la economía, capaces de crear valor y generar empleo genuino para mantener privilegios y estructuras empresarias públicas obsoletas, es insostenible en las presentes circunstancias. La solución a esta situación que arrastramos desde hace años tendrá mayores probabilidades de éxito cuanto mayor consenso se logre entre los distintos partidos políticos, los representantes sindicales y los empresarios.

Estamos ante una nueva oportunidad de encarar la corrección de los problemas estructurales que han originado los inaceptables niveles de pobreza que aquejan al país, y contamos con el apoyo del mundo para hacerlo.

La solución depende del conjunto de los argentinos, quienes debemos asumir con madurez que las consecuencias de no aplicar las correcciones necesarias serán aún más complejas que la difícil situación actual.

