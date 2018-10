Garavano: "No es bueno para el país que detengan a Cristina"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró hoy que "no parece bueno para el país" el desafuero y la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa en la que se investiga el presunto intento de encubrimiento del atentado a la Amia.

"No puede ser nunca bueno para un país que un ex presidente esté detenido o se pida su detención", manifestó Garavano en declaraciones formuladas esta mañana en declaraciones radiales.





"En principio uno tendería a pensar que no debería haber sospecha de que esta persona se fugue y no debería haber elementos para pensar que va a entorpecer el accionar de la justicia", añadió.

Puntualizó asimismo que la posibilidad de detención es decisión del juez en el marco de un proceso judicial y que debe intervenir otro poder que el Congreso.

"También hay que recordar que los fueros sólo implican que una persona no pueda ser arrestada, se debería elevar a juicio", expresó.

"En principio no parece bueno el desafuero y la detención entendiendo que se pueden brindar explicaciones en el marco de un juicio oral", agregó.