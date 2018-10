Doble premio para Juan Martín Del Potro en China: ganó y volverá al Masters después de cinco años

Cinco años pasaron desde la última vez. En uno de los mejores años de su carrera, que solo aquel 2009 en el que logró el US Open puede superar, Juan Martín Del Potro regresará al Masters, el último torneo del año en el que solo juegan los ocho tenistas más ganadores de la temporada.

El máximo favorito en el ATP 500 de Beijing tuvo doble premio este miércoles en China. En su segunda aparición en el Beijing Olympic Green Tennis Center venció en sets corridos al ruso Karen Khachanov, avanzó a los cuartos de final y aseguró su presencia en el Torneo de Maestros que se disputará en Londres del 11 al 18 de noviembre.

Fue una victoria trabajosa, es cierto, pese a que Khachanov no tenía un buen récord contra los top 10 este año (solo una victoria, en los octavos de Toronto ante John Isner, en diez duelos) y Delpo le había ganado los dos duelos de este 2018 (cuartos de final del ATP 250 de Auckland y segunda ronda del Abierto de Australia)



El tandilense se llevó el primer parcial por 6-4, gracias a que tuvo un rápido quiebre en el primer game que le permitió jugar más suelto. Aunque el ruso se acomodó y mejoró con el servicio luego, no le alcanzó ante un Delpo muy seguro con su saque y con su juego.

El argentino contó con dos puntos de quiebre que le hubieran dado anticipadamente el set, pero tuvo que esperar a su game de servicio, que cerró con un ace y en cero, luego de jugar por casi 40 minutos con el ruso.

En el segundo parcial, la batalla fue aún más dura. Khachanov, 24° del mundo, mantuvo su servicio hasta el final. Fue en el undécimo juego cuando el tandilense encontró espacios, generó un doble break point y con una gran devolución se quedó con el servicio de su rival.

Pero el ruso no estaba dispuesto a entregar tan fácil el partido. Contó con un doble punto de quiebre que no pudo cerrar pero evitó también que el argentino se quedara con el partido en su primer match point. No desaprovechó, en cambio, su siguiente break point, el que consiguió para definir el set en el tie break.

Delpo empezó allí con un mini quiebre, pero los errores no forzados se sucedieron y el juego quedó igualado 3-3. Fue después de eso que el cuarto mejor tenista del mundo -apenas por detrás de Nadal, Federer y Djokovic- despegó: subió a la red y con una derecha cruzado consiguió otro mini quiebre (5-3). Luego, con dos aces lo cerró 7-4 para festejar su clasificación a los cuartos de final y también al Masters.

Esta será la quinta participación de Del Potro en el torneo que reúne a los mejores. Su actuación más destacada la tuvo en 2009, cuando perdió la final con Nikolay Davydenko. En esa edición perdió con Andy Murray en su primera presentación pero se impuso a Fernando Verdasco y Roger Federer y se clasificó a semifinales, donde se impuso a Robin Soderling.

El debut fue hace diez años, en 2008 y en Shanghai, cuando perdió dos de sus tres partidos del round robin (con Davydenko y Novak Djokovic) y el triunfo ante Jo-Wilfred Tsonga no le alcanzó para seguir en carrera. Luego, alcanzó las semifinales de la edición 2011 (cayó con Nole) y un año después solo disputó la primera ronda, al caer con Djokovic y Federer y ganarle a Richard Gasquet.

Antes de volver al Torneo de Maestros, volverá a presentarse en China. En la próxima ronda, y con el único objetivo ahora de seguir avanzando en el ranking de la ATP, se las verá con el serbio Filip Krajinovic, quien se impuso al español Fernando Verdasco por 7-6 (5) y 6-3 en un partido que duró una hora y 42 minutos en el Lotus Court, el segundo estadio del complejo en Beijing.

El torneo chino, que en la primera ronda había perdido al estadounidense Jack Sock, 6º preclasificado (6-7, 7-5 y 6-2 ante el georgiano Nikoloz Basilashvili), y al croata Borna Coric, 7º (7-5, 5-7 y 7-5 frente al español Feliciano López), despidió al búlgaro Grigor Dimitrov, quien cayó ante el Serbio Dusan Lajovic por 6-4, 2-6 y 6-4.