La Justicia chilena incautó casi 18 millones de dólares de la herencia del dictador Augusto Pinochet

La Justicia chilena incautó la millonaria herencia del ex dictador Augusto Pinochet, que fue recibida por su viuda, Lucía Hirart, y sus hijos y nietos, en el marco del "caso Riggs", que investigó la malversación de fondos públicos durante su gestión.

A fines de agosto, los tribunales ordenaron el decomiso de un poco más de USD 1,6 millones de dólares de bienes de Pinochet, de los que se comprobó su origen ilícito y que escaparon a los plazos de prescripción.

Según informó este miércoles el periódico El Mercurio, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago concedió la solicitud del Consejo de Defensa del Estado para retener casi la totalidad de los bienes heredados, así como una prohibición de celebrar contratos vinculados a los mismos.

La Justicia cerró el viernes –al cabo de 14 años – el emblemático "Caso Riggs", que investigó la malversación de fondos públicos del ex dictador Pinochet, con una condena a tres ex oficiales y confiscando 1,6 millones de dólares del monto total defraudado por el militar, cifrado en casi 18 millones.



Después de años de investigación y en un fallo dividido, la Corte Suprema condenó a tres ex militares -Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mac Lean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz- que ayudaron a Pinochet a depositar dinero en cuentas bancarias ocultas en el ya desaparecido Riggs Bank de Estados Unidos a nombre de él, miembros de su familia y algunos seudónimos.

La Justicia ordenó también el decomiso de 1.621.554,46 dólares de bienes de Augusto Pinochet de los que se comprobó su origen ilícito y que escaparon a los plazos de prescripción.

De acuerdo al fallo, dicho monto fue extraído de los "gastos reservados" del Estado chileno a los que Pinochet tenía acceso en su calidad de gobernante de facto (1973-1990).

"Está demostrado que los acusados Vergara Cifuentes, Mac-Lean Vergara y Castillo Cádiz, actuando como funcionarios públicos, se hicieron cargo de la custodia de fondos correspondientes a gastos reservados y, luego, tomaron parte en su sustracción en favor de Pinochet Ugarte o sus familiares, en perjuicio del erario nacional, configurándose de ese modo el delito de malversación de caudales", dice la sentencia.

No obstante, el fallo final determina que el patrimonio total de Pinochet ascendía a 21,3 millones de dólares, de los cuales 17,8 millones tenían un origen ilícito.

Solo los 1.621.554,46 dólares estaban fuera del plazo de prescripción que marca la Justicia chilena, lo que impidió condenar a otros implicados y requisar un mayor monto del dinero sustraído de las arcas estatales por orden del ex dictador.