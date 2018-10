La Corte Suprema de Perú anuló el indulto a Alberto Fujimori y deberá volver a prisión

Las autoridades emitieron una orden de captura contra el ex presidente, condenado por autoría mediata en una matanza extrajudicial. Había salido de la cárcel en diciembre por decisión de Pedro Pablo Kuzcynski

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema peruana anuló este miércoles el indulto al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), otorgado en diciembre pasado por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuzcynski. La justicia ordenó emitir una orden de ubicación y captura contra el ex autócrata, quien deberá volver a prisión.

La solicitud de nulidad fue presentada por familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y de la universidad La Cantuta, en 1992, en las que un escuadrón de exterminio integrado por militares mató a 25 personas, incluido un niño de 8 años.

Por estas dos matanzas perpetradas bajo su gobierno, Fujimori fue condenado como autor mediato a 25 años de cárcel. Kuczynski lo indultó, invocando "razones humanitarias", cuando el ex presidente había cumplido 12 años de prisión.



En junio, la Corte Interamericana, con sede en San José, ordenó que la justicia peruana evalúe y se pronuncie sobre el indulto a Fujimori, de 80 años.

Familiares de las víctimas afirmaron que el indulto no obedeció a razones humanitarias, sino que fue pactado entre el gobierno y un hijo de Fujimori para evitar que el Congreso, de mayoría fujimorista, destituyera a Kuczynski en diciembre. "A cambio del apoyo del legislador Kenji Fujimori y un grupo de disidentes fujimoristas, que con sus votos evitaron la destitución, Kuczynski le otorgó el indulto humanitario al exmandatario" tres días después, dijo la activista Raida Cóndor.





Numerosas marchas fueron organizadas en Perú contra el indulto presidencial (Reuters)

Los votos de esos 10 legisladores fujimoristas encabezados por Kenji salvaron a Kuczynski de ser destituido, frustrando el intento impulsado por el partido que lidera su hermana Keiko Fujimori. Sin embargo, luego de conocerse las conversaciones entre el entorno presidencial y el del hijo del ex gobernante, Kuczynski fue finalmente destituido en marzo.

(Noticia en desarrollo)