Allanaron propiedades vinculadas a Julio De Vido: secuestraron documentación e investigan su círculo íntimo

La Gendarmería allanó viviendas de familiares de Julio De Vido en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario kirchnerista, detenido desde hace casi un año. Entre los domicilios allanados figuraba la propiedad de su esposa, Alessandra Minnicelli, y de sus hijos Santiago, Facundo y Valeria De Vido.

Se trata de una causa en donde se investiga el crecimiento patrimonial de la familia de De Vido y en donde también se puso bajo la lupa a la cocinera del ex ministro, Nélida Caballero, sospechada de ser testaferro del matrimonio.

Pero, además, los allanamientos se dispararon a raíz de la denominada "causa de los cuadernos", de manera puntual por el movimiento de grandes cantidades de dinero en efectivo en los domicilios de los imputados. Los operativos se realizaron el departamento de Avenida del Libertador 2275 y la casa del ex funcionario de Puerto Panal, en Zárate, entre otras propiedades, y se recabó información sobre 16 lotes en la provincia de Córdoba.





Efectivos de Gendarmería estuvieron a cargo de los múltiples operativos



Así, la fiscal Alejandra Mangano le pidió al juez Luis Rodríguez "el allanamiento de diversos inmuebles que fueron individualizados en el marco de dicho proceso, los que se vinculan con los siete imputados". Se busca registrar "los domicilios que actualmente estarían vinculados a los investigados, exceptuando aquellos que están alquilados a terceros o deshabitados".





Valijas y bolsos. En los allanamientos se secuestró documentación

"El objetivo de los procedimientos es obtener evidencias, objetos, bienes, dinero, documentación (información concerniente a cuentas bancarias, escrituras, actas de constitución de sociedades, declaraciones juradas, extractos bancarios, recibos, contratos de locación, etc.) que sirva para avanzar en el descubrimiento de todos los bienes que pudieren formar parte de ese incremento patrimonial injustificado atribuido al funcionario", indicaron las fuentes consultadas por Infobae.





Los procedimientos fueron ordenados por el juez Luis Rodríguez

Precisaron, además, que "se verificó que en un predio de 16 lotes ubicado en el Departamento Punilla de la provincia de Córdoba, cuya titularidad corresponde a Santiago Javier De Vido, residiría un ciudadano de nombre José María Escudero que conduce un vehículo de la empresa "Arcrop S.A.", de Carlos José Mundin y Héctor Alfredo Leis". El primero de ellos procesado por la Justicia luego de las revelaciones de chofer Oscar Centeno.





Se allanaron 7 propiedades y se recabó información sobre 16 lotes en Córdoba

Las fuentes añadieron que "a las evidencias ya existentes se sumaron los dichos de uno de los encargados que cumplía funciones en el edificio ubicado en Avenida del Libertador N°2275/77, quien prestó declaración testimonial y manifestó notar movimientos de cajas fuertes, bolsos y mochilas días antes del allanamiento realizado en el marco de esta misma causa, en el año 2016".





La defensa de De Vido cuestionó los allanamientos: señalaron que se trata de un nuevo atropello de la Justicia federal

Por todo ello, Rodríguez hizo "el allanamiento de siete inmuebles y dieciséis lotes, al haber corroborado que serían domicilios que poseen vinculación con los sujetos imputados, delimitando que las diligencias tendrían como objeto proceder al secuestro de toda documentación de contenido patrimonial".



De inmediato, la defensa de De Vido hizo público un comunicado en donde cuestionó los allanamientos y denunciaron "un nuevo atropello de la Justicia federal autoritaria e ilegítima de estos tiempos".

"El Sr. Juez Rodríguez no satisfecho con mantener en el cautiverio de la prisión preventiva durante casi 11 meses a Julio De Vido en el marco de una causa en la cual no ha hecho una sola actividad de investigación penal relevante en todo ese tiempo, ahora por pedido de la Fiscal Alejandra Mangano, ha allanado el domicilio de la Dra. Alessandra Minicelli y de demás integrantes de la familia del Diputado, con la banal excusa de buscar documentación que se podría haber solicitado y llevado de modo voluntario como esta defensa ha hecho siempre. El allanamiento como castigo a la intimidad y a la imagen pública", se sostuvo.



Según el comunicado, esto "se hace con el claro objetivo de amedrentar a la familia del Diputado para forzarlo a un hipotético quiebre y supuesto arrepentimiento. Como lo hemos dicho en más de una ocasión, se trata de la peor versión de un sistema inmoral de extorsión basado en no sólo el uso del imputado como órgano de prueba, sino que se llega hasta el extremo de utilizar el dolor familiar como presión psíquica sobre el que ya está sufriendo las consecuencias de una detención ilegítima".

"En algún momento, cuando haya una Justicia independiente, todos estos abusos de poder serán investigados debidamente y en su caso, castigados por otra Justicia Federal, aquella que corresponda a una refundación Republicana", cuestionaron desde el entorno de De Vido.