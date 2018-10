"Maddie está viva en Portugal": qué opina el hombre que más investigó la desaparición de Madeleine McCann

David Edgar tiene experiencia. Mucha. Durante años fue uno de los más experimentados detectives de Scotland Yard, la policía del Reino Unido que investiga la desaparición más comentada mundialmente de los últimos diez años: Madeleine McCann.

Es por eso que cada vez que habla, todos lo escuchan con detenimiento. Sabe. Y ahora, quien durante los primeros años de la búsqueda de la pequeña dedicó horas a la investigación, cree que Maddie aún está viva y que permanece en Portugal.

Para Edgar, el de McCann "es un caso desconcertante, pero es solucionable". Incluso, cree que quienes ahora tienen a su cargo las pericias para determinar qué ocurrió con la menor, solo conseguirán información clave una vez que los testigos que sepan dónde está se quiebren en su lecho de muerte.

"Hay personas ahí que saben qué ocurrió. La mayor esperanza para un avance significativo, incluso después de todo este tiempo, será si la conciencia de alguien se conmueve. Puede ser que la persona responsable del secuestro de Madeleine se esté muriendo y haga una confesión en el lecho de muerte, o que alguien cercano a esa persona se presente después de que haya fallecido", manifestó Edgar.



Pero también el ex Scotland Yard dio otra alternativa: "Podría ser que el secuestrador se pelee con aquellos que saben y estos finalmente decidan contactar a la policía".

Edgar está completamente seguro de que Maddie está viva y que aún permanece secuestrada en algún lugar de Portugal. "Quien quiera que sea responsable siempre confía en alguien más. Usualmente es así y es muy raro que no ocurra de esa forma", dijo el detective.

Madeleine, quien hoy tendría 15 años, fue secuestrada en mayo de 2007 mientras dormía en un complejo hotelero en Praia da Luz, en el sur de Portugal. Los padres de la niña, Kate y Gerry habían salido a cenar con amigos aquella noche y dejaron a Maddie y sus hermanos mellizos Sean y Amelie durmiendo solos en su habitación. Al regresar, la mayor de sus hijos ya no estaba allí.



"Ella podría estar literalmente en cualquier parte del mundo, pero mi intuición es que está en Portugal. La posibilidad de que ella haya sido sacada de contrabando fuera del país sin ser detectada es altamente improbable. Hay alguien en Portugal con un conocimiento total de dónde está y qué pasó", añadió el ex policía, mientras el Gobierno británico decide por estas horas si extiende los fondos para continuar con la búsqueda de la niña.

Edgar también narró lo que cree él acerca de dónde podría estar la pequeña: "Existe la posibilidad de que Madeleine siga viva y pueda estar escondida en algún lugar y sin tener idea de que está en el centro de una búsqueda mundial para ella", dijo el oficial al diario The Sun.