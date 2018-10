El auto de Axel Kicillof apareció incendiado en un barrio porteño

El diputado nacional Axel Kicillof sufrió el incendio de su auto particular en el barrio porteño de Agronomía, cuando el coche se encontraba vacío.

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles, a las 3:50, en avenida Constituyentes y Moscú, zona donde está ubicada la Facultad de Agronomía de la UBA.

El incendio se produjo a raíz de un cortocircuito eléctrico de una camioneta Traffic que estaba cerca del vehículo del ex ministro de Economía, indicaron fuentes policiales.

Las llamas del primer coche alcanzaron a la Volskwagen Suran del legislador del Frente para la Victoria, que quedó dañada en uno de sus laterales.

"Estamos todos bien, fue un desperfecto de la camioneta. A las 3 de la mañana me toca el timbre insistentemente una vecina para avisarme que una camioneta se estaba prendiendo fuego al lado de mi auto", explicó a la mañana ante la prensa Kicillof.



El diputado atribuyó el fuego y la quemadura de su auto a la "mala suerte" y aclaró que desde un primer momento quiso "esperar a los peritos", para no generar dudas o suspicacias en torno a algún hecho intencional.

"Si me querían quemar el auto, lo podían hacer tranquilamente" y no con esa metodología, descartó el legislador.

Según relató, Kicillof dijo que los peritos confirmaron que "taxativamente era un accidente", por lo que no se requirió la intervención de un fiscal o el secuestro del auto.

Fuentes policiales indicaron que el incidente se generó cuando la camioneta circulaba por avenida Constituyentes. Los ocupantes tuvieron que bajar rápidamente para ponerse a salvo, quedando el vehículo al lado del auto de Kicillof.

El diputado nacional estuvo toda la noche en vela hasta que llegara la Policía de la Ciudad y personal de Bomberos, que lograron apagar el incendio. Intervino también la División Rastros de la policía porteña.

De acuerdo con las primeras informaciones, se logró identificar al propietario de la Traffic y el vehículo se usaría como flete.

Tras el incendio, el coche de Kicillof tan solo tenía algunos daños superficiales de pintura y en el tablero interior. "Tenía mis anteojos adentro, los estimo mucho", bromeó el diputado al minimizar lo ocurrido.