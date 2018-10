Odisea de un matrimonio igualitario para anotar a su hijo como argentino

Un tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario deberá resolver en los próximos días si le concede el trámite de nacionalidad argentina a un niño de cinco años, Emilio, que nació en la India por medio de una maternidad subrogada —también llamada alquiler de vientre— y que en la actualidad reside en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, junto con sus padres, Adam B. y Alex S. Este último es oriundo de la localidad de Correa, pero desde hace más de 20 años vive en Norteamérica.

El caso forma parte de un laberinto judicial que implicó trámites en los tribunales de San Lorenzo, Cañada de Gómez y el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario hasta derivar en la Sala B de la Cámara de Apelaciones, a cargo de un tribunal conformado por los jueces José Toledo, Elida Isabel Vidal y Edgardo Adrián Bello.



La historia remonta al año 2012, cuando la pareja apostó al alquiler de un vientre en una clínica de Nueva Delhi, en India. El niño nació pero el esperma que había aportado Adam no era el que se había fecundado en el útero de la mujer que alquiló su vientre. A partir de allí, la pareja atravesó una serie de trámites para poder llevar al niño a Estados Unidos, obtener su tutela y lograr que tenga una nacionalidad.

Después de la muestra de ADN

En 2012, la pareja decidió alquilar un vientre en la India y así poder tener su hijo. Fue ese mismo año, cuando Adam firmó el contrato con una empresa y en 2013, la mujer seleccionada quedó embarazada. El 11 de octubre de 2013, el menor nació y su padre, Adam, quien había viajado a India, llevó a su hijo hasta la Embajada de Estados Unidos para iniciar los trámites de salida del país. Al niño se le extrajo una muestra de saliva para determinar si el ADN aportado por Adam era el que tenía el menor. Y allí se supo que el niño había sido fecundado con otro esperma.

Adam no era su padre biológico, por lo que no podía llevarlo a San Francisco. A su vez, tampoco la India lo reconocía como ciudadano de ese país debido a que como padre figuraba Adam mientras que su madre biológica figuraba como desconocida, por lo que no se le reconocía la nacionalidad de ese país.

El niño no tenía identidad. Y aún peor, el caso terminó en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ya que en ese lugar recaen todos los documentos que están vinculados a las migraciones.

La pareja contrató un letrado del Estado norteamericano de Massachusetts, quien presentó, en enero del 2014, una solicitud para que se le otorgara al menor un permiso que permitiera el ingreso a los Estados Unidos bajo la figura de Perdón Humanitario (Humanitarian Parole), contemplado en la ley de migraciones estadounidense y que se aplica en su mayoría a personas con problemas de salud.

En febrero del 2014, el Departamento de Seguridad permitió a Adam trasladar al niño a Estados Unidos por un máximo de dos años. Allí lograron encontrarse con Alex.

El 19 de abril del 2014 Alex y Adam se casaron, hecho que mejoró la situación del pequeño. Es que dos meses después, la Corte Superior de Familia de San Francisco otorgó al matrimonio igualitario la tenencia legal (tutela) de Emilio.

Esa resolución judicial permitió que se dieran por terminados los derechos de la familia biológica y desconocida del niño y de esta manera se instruyera un nuevo certificado de nacimiento donde iban a figurar Alex y Adam como padres.

La burocracia

Un año después, Alex —quien vivió hasta los 22 años en Correa — decidió iniciar los trámites para que su hijo obtenga la nacionalidad argentina, ya que para en ese entonces, el menor continuaba de manera irregular en Estados Unidos, a pesar de haber sido reconocido como hijo del matrimonio homosexual.

Al iniciar los trámites en la Argentina, el primer destino terminó siendo un Juzgado de Familia de San Lorenzo, donde en 2012, un juez, Marcelo Scola, había ordenado al consulado argentino en Nueva Delhi que inscribiera con la nacionalidad argentina a Cayetana, una nena nacida también por medio del alquiler de un vientre entre una abogada sanlorencina y un psicólogo español.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. En primer lugar, aquel Juzgado se declaró incompetente y el pedido de la pareja terminó siendo girado hacia otro juzgado con sede en Cañada de Gómez, ya que esa jurisdicción es la más cercana al domicilio que declaró Alex antes de irse a vivir a Estados Unidos.

En Cañada de Gómez, una jueza ordenó remitir las actuaciones a la Justicia Federal de Rosario ya que se declaró incompetente para dictar alguna sentencia sobre el caso.

Las actuaciones concluyeron en el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario, a cargo del juez subrogante Aurelio Cuello Murúa, quien también es titular del Juzgado Federal de la ciudad de Venado Tuerto.

Mientras en la Argentina el tratamiento del caso continuaba girando en distintos juzgados, en Estados Unidos, Alex y Adam lograron, en febrero del 2016, que su hijo fuera beneficiado con la Green Card y así obtuviera la residencia estadounidense. En tanto, dos meses después, obtuvo su pasaporte estadounidense mediante el cual lo posicionaba como ciudadano legal.

Sin la misma suerte, el trámite en la Argentina se encuentra actualmente en manos de la Justicia federal.

